غلبت ميسي وغراندي.. «كايلي جينر» أول امرأة بالعالم يتخطى عدد متابعيها 300 مليون

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

لقب جديد حصلت عليه عارضة الأزياء وسيدة الأعمال الأمريكية كيلي جينر، الأخت غير الشقيقة لنجمة التلفزيون، كيم كارديشيان، إذ أصبحت أول امرأة تصل إلى أكثر من 301 مليون متابع على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، والذي يعتبر إنجازا لم تصل إليه أي امرأة أخرى في العالم.

يعتبر الإنجاز الذي حققته كايلي جينر، تفوقا صريحا وواضحا على مغنية البوب الأمريكية أريانا غراندي، إذ يبلغ عدد متابعيها نحو 289 مليون متابع، وفق وكالة «فرانس برس».

كايلي جينر، في المقارنة ذاتها مع لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يبلغ عدد متابعيه نحو 300 مليون متابع ولكنها تتفوق عليها بمليون متابع.

معلومات عن كايلي جينر

تعتبر كايلي جينر، أصغر حاصلة على لقب أصغر مليونيرة في العالم، إذ هي من مواليد 10 أغسطس عام 1997، وأسست شركة «كيلي» لمستحضرات التجميل، في عام 2015، وأطلقت عليه اسم «Kylie Lip Kits»، ولم يقف إنجازاتها على هذا النحو بل أصدرت تطبيقًا للجوال وصل إلى رقم واحد على متجر التطبيقات.

كايلي جينر من المؤثرين في السوشيال ميديا

ومع مزيد من الإنجازات التي حققتها كايلي جينر، أدرجتها مجلة «تايم»، على قائمة المراهقين الأكثر تأثيرا في العالم، لتأثيرها الكبير على الشباب في وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك عام 2015.

مدينة ألعاب على شكل وجه ابنتها ستورمي

وخلال عام 2018، رُزقت كايلي جينر، بابنتها «ستورمي»، والتي كانت بنت لها مدينة ألعاب في 2 فبراير لعام 2020، للاحتفال بعيد ميلادها الثاني، من حبيبها مغني الراب الأمريكي ترفيس سكووت، بالولايات المتحدة، إذ كان التصميم بفكرة غير مسبوقة على شكل وجه ابنتها، معلقة على هذا التصميم، قائلة:«يوم 2 فبراير، الساعة 4:43 دقيقة، من هذه اللحظة تغيرت حياتي».