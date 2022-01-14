ريا أبي راشد تسخر من إطلالتها: "كنت شبه فطوطة والناس معاهم حق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

سخرت الإعلامية ريا أبي راشد أثناء ظهورها في برنامج "ABtalks" على يوتيوب، من إطلالتها في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة.

ظهرت ريا حينها مرتدية بدلة باللون الأخضر، مكونة من بليزر واسع وطويل أوڤر سايز وبنطلون فضفاض بنفس اللون.

ريا قالت: الناس أوقات معها حق، ويجدر بنا أن نضحك على أنفسنا أحيانا، بدلتي الخضراء كانت شبه البجامة".

وأصافت: "البعض الآخر شبهني بفطوطة سمير غانم، وآخرون علقوا أن اللوك يشبه الضفدع كيرمت"، متابعة "الواحد لازم يتقبل ده ويضحك على حاله أحيانا".