5 أطعمة عليك تناولها عند الإصابة بنزلة برد.. وأخرى تجنبها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

نعلم جميعا أن في فصل الشتاء بسبب انخفاض درجة الحرارة والطقس السيء يتعرض كثيرون إلى الإصابة بنزلات البرد، ولا شيء أسوأ من انسداد الأنف والتهاب الحلق، وتصبح الأمور لا تطاق عندما لا تستطيع تذوق طعامك المفضل.

إليك قائمة بأفضل 5 أطعمة تساعدك على محاربة البرد، وأخرى عليك تجنبها لأنها تزيد من شدته، وفقا لما أورد موقع " timesofindia".

أطعمة يجب تناولها:

- شوربة الدجاج

تتصدر شوربة الدجاج قائمة أفضل الأطعمة لنزلات البرد، إذ إنها توفر السوائل التي تحتاجها لمحاربة الفيروسات، ما يساعد في تقليل الالتهاب الذي يمكن أن يؤدي إلى ظهور الأعراض.

- الحمضيات

يوجد فيتامين سي بشكل شائع في الحمضيات، لذا استهلاكها يساهم في تعزيز قوة الجهاز المناعي على محاربة العدوي.

- الثوم والبصل

يساعد الثوم والبصل في محاربة البرد بشكل فعال، لديهم القدرة على قتل الفيروس والتخلص من السموم في الجسم.

- العسل:

يعد من أفضل الطرق لعلاج التهاب الحلق والوقاية من نزلات البرد، وذلك لأن له خصائص مضادة للأكسدة مطهرة طبيعية.

- الطماطم:

غنية بمضادات الأكسدة (الليكوبين) ما يساعد على محاربة اختلال توازن الجذور الحرة التي تحدث بسبب نزلات البرد.

أطعمة لا يجب تناولها:

- منتجات الألبان

يوصي بتجنب استهلاك منتجات الألبان، وذلك لأنها يمكن أن تزيد من إنتاج مخاط الفم والسعال.

- العصائر

وفقًا لخبراء الصحة، يجب دائمًا تجنب العصائر أثناء السعال والبرد، وذلك لاحتوائهما على نسبة عالية من السكر الذي يقلل من قدرة خلايا الدم البيضاء على علاج نزلات البرد، ويؤدي الحمض الموجود به أيضًا إلى تهيج الحلق.

- الأطعمة المقلية

غنية بالدهون، لذلك، أثناء البرد عليك الامتناع عن استهلاكها، لأنها تؤدي إلى الالتهاب، ما يجعل جهاز المناعة أكثر ضعفًا.

- الوجبات السريعة

معدلة وراثيا وتحتوي على مكونات ليس لها قيمة غذائية، لذلك ، من الأفضل تجنبها أثناء السعال والبرد لأنها تضعف جهاز المناعة، وتجعل الهضم بطيئًا.

- الكحول:

يسبب استهلاك الكحول تدهور نظام المناعة لديك، والإصابة بالجفاف.