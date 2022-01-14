الامارات | زوجان فقيران اعتادا السفر على الدرجة الاولى بحيلة «بسيطة»

شكرا لقرائتكم خبر عن زوجان فقيران اعتادا السفر على الدرجة الاولى بحيلة «بسيطة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت المضيفة الجوية راشيل سوليفان عن وسيلة تتيح الانتقال إلى الدرجة الأولى مجانا والحصول على امتيازات إضافية أخرى على متن الطائرة.

ونقل موقع «Dailynationtoday» عن المضيفة راشيل سوليفان قولها إنها سافرت مع زوجها عدة سنوات في الدرجة الأولولى رغم انها فقيران نسبيا واستغلوا حيلة واحدة نجحت معهما بشكل مستمر، إذ ارتدى الزوجان كنزات متماثلة كتب عليها «شهر العسل»، وبذلك يتوهم أفراد الطاقم أن الزوجين اقترنا حديثا ويقومون بكل ما في وسعهم لجعل رحلتهما أكثر راحة.

وقالت سوليفان في وصف حيلتها: «لقد نسجت أنا وزوجي الكنزتين من أجل رحلة شهر العسل. والآن حين نسافر جوا إلى أي مكان، نرتديهما، وفي كل مرة نشعر فيهما بالراحة والابتهاج».

ونشرت المضيفة صورتين أرفقتهما بمنشورها، إحداهما وهي تجلس مع زوجها في الدرجة الأولى بالطائرة، والثانية مع زجاجة شمبانيا ومكسرات أهداها إليهما أفراد الطاقم.

وأعجب معلقون بحيلة المضيفة، ووصفها البعض بأنها بارعة، وأعرب آخرون عن رغبتهم في خوض مثل هذه التجربة أيضا بل وبارتداء ثياب الزفاف كاملة للحصول على امتيازات على متن الطائرة.

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