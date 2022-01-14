«عفراء السطي» زوجة البلوجر «أحمد حسام»: ملكة جمال التيك توك وتونسية الأصل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عقد البلوجر أحمد حسام شبيه تامر حسني قرانه على الإنفلونسر عفراء السطي، وأعلن نبأ زواجه فجأة لمتابعيه عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر حسام لها عن حبه الشديد في تعليقه على الصور التي نشرها معلنا عقد قرانه، وعفراء هي إنفلونسر أيضا شهيرة وبعد التفاعل الكبير من متابعي مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، ويستعرض التقرير التالي أبرز المعلومات عن عفراء السطي بحسب حساباتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

من هي عفراء السطي زوجة البلوجر أحمد حسام

عفراء السطي بلوجر شهيرة يتابعها ما يزيد عن مليون و800 ألف من أنحاء الوطن العربي على «إنستجرام»، في حين يتابع أحمد حسام ما يزيد عن 2 مليون و200 ألف متابعا.

بدأت عفراء السطي نشاطها كإنفلونسر من موقع الفيديوهات «تيك توك»، حيث يتابعها أكثر من 5 مليون ونصف متابع.

تعرف نفسها بأنها إنفلونسر، وموديل، وممثلة إعلانات.

عفراء السطي مدمنة سفر، وتعشقه بشدة.

عفراء السطي ليست مصرية وإنما تونسية.

عرفت بأنها ملكة جمال «التيك توك»، وشهرتها الأساسية عليه.

تبلغ عفراء السطي من العمر 25 عاما.

والدتها هي من اختارت لها اسمها «عفراء».

استغلت عفراء وقت كورونا في تصوير فيديوهات مضحكة ما أكسبها مزيدا من الشهرة.

تحب عفراء الغناء جدا وستنتهز الفرصة لتقتحم المجال إذا أتتها الفرصة.

تقول عفراء إن الجمال لا يحقق النجاح.

تحب الوجبات السريعة وستايلنج الملابس.

تقدم أحمد حسام لخطبة عفراء في دبي، حيث فاجئها وقدم لها خاتم الخطوبة.

خضع الثنائي لجلسة تصوير على يخت في بحر الإمارات احتفالا بالخطوبة.

رغم ذلك لم يعلن الثنائي الخطوبة، وإنما نشرتها عفراء بعد كتب الكتاب.

نشر أحمد حسام وعفراء صورا وفيديوهات توثق عقلاقتهما خطوبة وعقد قران.

كتبت عفراء في تعليقها على نبأ ارتباطها بأحمد حسام، «ألبوم لخطوبتي وكتب كتابي، كنت حابة أعلن عن المفاجأة يوم الفرح بس لأن صرلي فترة مختفية عليكم وكمان لأنكم عائلتي التانية وأغلبكم بيهمه سبب غيابي فما قدرت أطول عليكم أكتر من هيك صراحة».

وأكملت في تعليقها، «تزوجت خلاص كبرت ورح اعقل، وكمان عشان تزوجت واحد أعقل مني»، مشيرة إلى أحمد حسام.