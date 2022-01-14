استخدمي بياض البيض أسبوعيا للحصول على نتائج مذهلة: «بيشيل الشعر والرؤوس السوداء»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تتعرض البشرة في فصل الشتاء للجفاف الشديد خاصة مع انخفاض درجات الحرارة وانخفاض معدل شرب المياه وذلك بسبب البرودة الشديدة، فتبدأ في الظهور عدد من المشكلات للبشرة يجب حلها بشكل جذري مثل الجفاف، الرؤوس السوداء وغيرها وهناك أحد المكونات الطبيعية القادرة على حل تلك المشكلات جنبا إلى جنب مع إزالة الشعر الزائد في الوجه، وهذا المكون موجود بشكل طبيعي في كل مطبخ وبيت، وهو بياض البيض، بحسب موقع بيوتي زوون المتخصص في الصحة ووصفات الجمال.

فوائد بياض البيض للبشرة

يدخل بياض البيض في عمل كثير من الوصفات الجمالية لقدرته على تنظيف البشرة وتنعيمها وإزالة معظم مشاكلها، وبياض البيض بمفرده أيضا دون مكونات أخرى له العديد من الفوائد فهو يزيل الرؤس السوداء، ويزيل كذلك الرؤوس البيضاء، ويعمل على تنعيم البشرة، ويمنحها الترطيب المناسب لها خاصة في فصل الشتاء، ويمكن لبياض البيض أيضا أن يزيل الشعر الزائد الناعم على جانبي الوجه وأسفل الفكين وفي منطقة السوالف.

كيفية استخدام بياض البيض للبشرة

بداية يجب فصل بياض البيض عن الصفار، ثم ضربه جيدا باستخدام مضرب يدوي، ويوضع على الوجه مع تجنب وضعه على الأماكن التي لا ترغبين في إزالة الشعر منها مثل الحواجب، ثم توضع قطع قطن على كامل الوجه بعد تطبيق الماسك بعناية.

يترك ماسك بياض البيض لمدة ساعة على الأقل على الوجه وفي مناطق إزالة الشعر، ثم يزال برفق باستخدام منشفة أو ماء فاتر، ويجب الحرص جيدا عند إزالة هذا الماسك لأن إزالته بشكل خاطئ يمكن أن يسبب تهيج الجلد واحمراره والحكة.

مع الاستمرار على وضع هذا الماسك مرتين أسبوعيا يؤدي لنتائج مذهلة خاصة وأن المكون الأساسي له من الطبيعة، ولكن لا يفضل استخدامه يوميا.