"ساندوتش الكبدة أبو 3 جنيه نوعه إيه".. هل هو دم مجلط؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

دائما ما يثير انخفاض أسعار ساندوتشات الكبدة تساؤلات حول مدى سلامة الغذاء، فتارة نجد سعر الساندوتش يصل لـ3 جنيهات، وأخرى يصل فيها إلى 10 جنيهات، لكن هل تساءلت يوما ما عن مكونات الساندوتش الرخيص؟

حقيقة الدم المجمد

يقول الدكتور مجدي نزيه، رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، إن ما أثير حول استخدام الدم المجمد في عربات الكبدة غير صحيح، لأن الدم المجمد مع النار "سيسيل"، موضحًا أن بعض الباعة يستخدمون الدم المجلط في المجازر على عربات الكبدة.

سعر الساندوتش السليم

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "رأي عام"، تقديم الإعلامي عمرو عبد الحميد، المذاع عبر قناة "ten"، أن الدم المجلط قد يكون مكونًا أساسيًّا في ساندوتشات الكبدة لدى بعض الباعة، متابعًا: "أرخص ساندوتش كبدة المفترض ألا يقل سعره عن 10 جنيهات لو سليم".

سر الساندوتشات الرخيصة

من جانبه، أكد الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن أسعار سندوتشات الكبدة التي تباع في الشوارع بسيطة لعدة أسباب.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "رأى عام"، الذى يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، عبر فضائية "ten"،: " ليس من المستغرب الأسعار الرخيصة للساندوتشات، نظراً لأن حجم الكبدة بها قليل جداً، كل كيلو كبدة عليه 12 كيلو بصل.. يعنى أنت بتأكل سندوتش بصل متشوح في كبدة".

طبيب يحذر من الأضرار

ويقول الدكتور سيد حماد أستاذ التغذية بالمعهد القومي التغذية، لـ"الخليج 365"، إن تناول الكبدة التي يتم شرائها من العربة في الشوارع، يسبب أضرارًا عديدة على صحة الجسم، وذلك للأسباب التالية:

-شرائها من مصدر غير موثوق به، ما يجعل احتمالية أن تكون فاسدة.-محفوظة بشكل غير سليم.-يتم تجميدها وتفكيكها أكثر من مرة، مما تفقد قيمتها الغذائية، أو تصبح معرضة أكثر للفساد بعد تفكيكها.-يتم قليها في زيت غير نظيف ومكرر، وهذه الزيوت تضعف المناعة في الجسم، وتسبب أمراض سرطانية.-أدوات الطهي والتقديم كالسكين والأطباق، لم يتم غسلها بشكل جيد، وبالتالي تنقل البكتريا والميكروبات للجسم.-لا تطهى بشكل جيد ما يتيح فرصة لعدم القضاء على الميكروبات.

اكتشاف الكبدة الفاسدة

وأضاف حماد أن الكبدة الفاسدة، يميل لونها إلى الأزرق أو الأسود، وفي هذه الحالة تسبب تسمم للجسم، مشددًا على ضرورة الذهاب لأقرب طبيب أو مستشفى في حال ظهور أعراض التسمم، التي من أبرزها:

القيء

الغثيان.

الشعور بالدوخة.

آلام شديدة في البطن.

ارتفاع درجة حرارة الجسم.

الإسهال.

مواصفات الكبدة الصالحة:

تكون أنسجتها متماسكة.

تميل إلى اللون الأحمر والبني.

ذات بريق ولمعان.

عند الضغط عليها بالإصبع لا تترك أي علامات.