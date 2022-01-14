لماذا يجب تناول أكلات "قوس قزح".. وماذا يحدث لجسمك حينها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

دائمًا ما ينصح خبراء التغذية بتناول الخضروات والفاكهة وضرورة تضمينهما للنظام الغذائي اليومي، للمساعدة في تلبية المتطلبات الغذائية للجسم.

وينصح أيضًا بأن يكون طبق الطعام يشمل ألوان قوس قزح، لما لها من فوائد صحية، وفيما يلي نستعرض أفضل طريقة لتحقيق التوازن بين جميع ألوان قوس قزح وفقًا لموقع timesnownews.

لماذا يجب أن تأكل قوس قزح؟

ويرجع سبب وجوب تضمين قوس قزح في نظامك الغذائي إلى أن النظام الغذائي الملون مليء بالألياف ومحتوى الماء الذي يساعد في تنظيم الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي، علاوة على ذلك، فإن وجود مضادات الأكسدة يمكن أن تساعد في تعزيز صحة المخ والجلد.

ويمكن أن يساعد اللايكوبين، وهو المركب المسؤول عن اللون الأحمر للفاكهة والخضروات، في تعزيز صحة الدماغ والقلب والعين.

كما يحتوي بيتا كاروتين، الموجود في الفواكه والخضروات البرتقالية، على خصائص مضادة للالتهابات ويمكنه أيضًا أن يفعل العجائب لصحة العين.

ويمكن أن يفيد الكالسيوم والمغنيسيوم والفولات الموجود في الخضار الخضراء صحة العظام والقلب بشكل كبير.

يمكن أن يساعد محتوى فيتامين سي الموجود في الفواكه والخضروات الصفراء في تعزيز المناعة والمساعدة في الحفاظ على الأمراض.

ماذا نأكل لنحصل على ألوان قوس قزح؟

الأحمر: بعض الفواكه والخضروات الحمراء التي يمكنك تناولها تشمل البطيخ والطماطم والرمان والكرز والتفاح الأحمر والفلفل الأحمر وما إلى ذلك.

البرتقالي: بعض الفواكه والخضروات البرتقالية التي يمكنك تناولها تشمل البرتقال، والجزر، والقرع، والمانجو، والبطاطا الحلوة.

الأصفر: تشمل بعض الفواكه والخضروات الصفراء التي يمكنك تناولها الأناناس والليمون والخوخ والفلفل الأصفر والفاكهة النجمية والذرة.

الأخضر: بعض الفواكه والخضروات الخضراء التي يمكنك تناولها تشمل السبانخ واللفت والبامية والبروكلي والعنب الأخضر والكيوي.

الأزرق والأرجواني: بعض الفواكه والخضروات الزرقاء والبنفسجية التي يمكنك تناولها تشمل التوت الأزرق والخوخ والباذنجان والتوت الأسود والخوخ والعنب الأرجواني.

الأبيض والبني: بعض الفواكه والخضروات البيضاء والبنية التي يمكنك تناولها تشمل البصل الأبيض والفجل والثوم والفطر وجوز الهند والزنجبيل.