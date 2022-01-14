منى الشاذلي عن تربية بناتها «أنا أم صارمة وأترك عملي للاطمئنان عليهم» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - ماما

في ظهور غير متكرر تحدثت الإعلامية منى الشاذلي عن علاقتها الأسرية وعن بناتها من زوجها المنتج سمير يوسف، وكيفية التوفيق بين عملها الإعلامي وتربية بناتها التي وصفاتها بالصارمة، وذلك خلال لقائها في برنامج «الراديو بيضحك»، المذاع على راديو «9090» مع المذيعة فاطمة مصطفى.

في البداية ذكرت الإعلامية منى الشاذلي أنها لديها 3 بنات، أكبرهن انتهت من دراستها الجامعية، بينما الفتاتان التوأم في المدرسة، ووصفت نفسها بالـ«أم الصارمة» غير مؤمنة بالديمقراطية في التربية، لأن الأب والأم هما حارسان على الأبناء ولا تهاون في ذلك، موضحة أنها تختلف مع زوجها في تربية البنات، فهو يدللهن كثيرًا عكسها.

التوفيق بين عملها وتربية البنات

وأوضحت الإعلامية منى الشاذلي، أنها ترى أن الأمومة وظيفة بدوام كامل، وتتعاطف مع كل أم عاملة لإدراكها مدى الصعوبة التي تعانيها، وعن التوفيق بين عملها وتربية البنات، أوضحت «الشاذلي» أنها اختارت أن يكون عملها بالقرب من المنزل، فهي في الكثير من الأحيان تذهب للاطمئنان على بناتها ومتابعة الواجبات المنزلية ومواعيد التسليم ومن ثم العودة مرة أخرى.

التعامل في المدرسة

وذكرت الإعلامية منى الشاذلي أنها طلبت من إدراة مدرسة بناتها الاتصال بها في حال حدوث مشكلة، فهي لا تفضل التعامل مع «الواتساب»، موضحة أنها تلقت اتصالا قبل ذلك من المدرسة لإخبارها عن قرار معاقبة الفصل بأكمله، لترد عليهم بأنه لا مشكلة لديها في معاقبة بناتها مع الفصل حتى لا يقال أنهن تم استثنائهن بسببها.

أنا ابنة الطبقة الوسطى

وذكرت الإعلامية منى الشاذلي أنها بناتها هن أكثر من يستطيعن إضحاكها وأنها تحب مسرح مصر ونجوه كثيرًا، وتحدثت الإعلامية منى الشاذلي عن نفسها بأنها ابنة الطبقة الوسطى: «تربيتي فرضت علي الاحترام شكلا ومضمونا وأداءً وأنا لست موديل ولا ممثلة وليس مطلوبًا مني على الريد كاربت المنافسة بالقوام أو إبهار الجمهور بملابسي».