الامارات | النيابة المصرية تحيل طفل "ذا فويس كيدز" إلى محكمة الجنايات

شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة المصرية تحيل طفل "ذا فويس كيدز" إلى محكمة الجنايات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت نيابة الطفل في مصر الـ25 من الشهر الجاري للنظر في أولى جلسات محاكمة نجم برنامج "ذا فويس كيدز" المتهم بضرب جاره الطالب بآلة حادة.

وكانت النيابة أحالت الطفل المتهم (م.ع) للمحاكمة الجنائية في 28 ديسمبر الماضي بعد اتهامه بضرب زميله بسبب خلافات سابقة بمنطقة حلوان.

وأسندت النيابة للطفل (15 عاما)، جريمة إحداث عاهة مستديمة مع سبق الإصرار والترصد للمجني عليه الطفل (ح.ش) وهو طالب في عمر 15 سنة، وحيازة سلاح أبيض "مفتاح سيارة" مما يستخدم بالتعدي على الأشخاص بدون مسوغ قانوني.

وبدأت الحادثة في يونيو من 2021 بمشادة كلامية بين المتهم والطفل المجني عليه الذي تعرض للضرب ما تسبب بجرح غائر في الرأس، إضافة إلى عاهة مستدامة في يديه قدرت بنسبة 5 في المئة.

وكانت النيابة أمرت بإيداع الطفل المتهم، أسبوعا في إحدى دور الملاحظة بعد الحادثة التي كادت أن تودي بحياة الطفل المجني عليه، لولا تدخل الأطباء الذين نجحوا في استخراج "المفتاح" من رأس الطفل عقب 12 ساعة في غرفة العمليات.

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