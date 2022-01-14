الامارات | إمام المسجد الحرام السابق يُصوّر إعلانا ترويجيا لفعاليات موسم الرياض ! .. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن إمام المسجد الحرام السابق يُصوّر إعلانا ترويجيا لفعاليات موسم الرياض ! .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظهر الشيخ عادل الكلباني، إمام المسجد الحرام السابق، بإعلان ترويجي ثان لموسم الرياض الذي تتواصل فعالياته في العاصمة السعودية.

ونشر رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، المقطع على حسابه بتويتر. وظهر الكلباني في أولى مشاهده وهو يرتدي ملابس من العصور الوسطى، ويحمل شعلة نارية، في مشهد شبهه بعض المتابعين بشخصيات ظهرت بمسلسل "صراع العروش" (Game of Thrones).

ويبدو أن الإعلان يروج لإحدى الفعاليات الجديدة التي يستضيفها موسم الرياض، وتتجاوز مدة المقطع المصور ثلاث دقائق، وقد حقق مشاهدات مليونية.

وعلى عكس تفاعله مع الإعلان الأول، لم يرد الكلباني على الاعتراضات والانتقادات المتعلقة بمشاركته في دعاية ترفيهية.

وفي نوفمبر الماضي ظهر الكلباني، بأحد الإعلانات الترويجية للعبة افتراضية شهيرة باسم (فيلد كومبات) تستضيفها إحدى مناطق الموسم.

وكانت الهيئة العامة للترفيه أطلقت، في أكتوبر الماضي، موسم الرياض 2021، بحفل افتتاح حضره 750 ألف شخص في منطقة بوليفارد رياض ستي، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

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