الامارات | "نشأت" يثير سخرية مواقع التواصل.. لبناني يدّعي النبوة ويدعو للحمية النباتية يحرم المصريين من "جنّته" !

شكرا لقرائتكم خبر عن "نشأت" يثير سخرية مواقع التواصل.. لبناني يدّعي النبوة ويدعو للحمية النباتية يحرم المصريين من "جنّته" ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثارت المتنبئة الفلكية اللبنانية كارمن شماس، سخرية واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي بعد استضافتها في برنامجها شخصاً يدعى “نشأت” زاعمة أنه نبي جديد مرسل من السماء.

وظهرت شماس في مقطع فيديو وهي تجلس بجانب "الرسول المزعوم" الذي حمل عصا ورسم أشكالاً غير مفهومة على جبينه. وقالت: “هنيئاً للبنان بوجود الحكيم على أرضه، أجل هنيئاً لنا نحن بوجود مرسل من السماء لمساعدة البشر والأرض، انطلاقاً من أرض لبنان الحبيب”. وأضافت: “لو كنتم ترون لرأيتم النور فوق لبنان منذ أسبوعين، ولشعرتم بقوة بالنور الإلهي، ولو تأملتم قليلاً لعرفتم أنكم الآن أكثر أماناً تحت جناح النور الساطع”. فيما تحدث المتنبي الجديد داعيا الناس الى "الحمية النباتية" مهددا من لا يؤمن به بالهزات الأرضية والزلازل.

وبعد تسجيله لفيديوهات لاحقة برفقة شماس وبثها على اليوتيوب واجه "نشأت مجد النور" سخرية واسعة وخصوصا من متابعين ونشطاء مصريين ما دعاه الى الكتابة على صفحاته على مواقع التواصل "ممنوع دخول المصريين"، فيما قال مخاطبا السوريين أنه سيكون المنقذ والمخلص لهم مما أسماه "المحنة التي يعيشونها". وفي فيديو سجله بعد الهزة الأرضية في قبرص الأسبوع الماضي والتي شعر بها المصريون قال نشأت " لا أريد أن أقول لكم أنني وراء هذه الهزة. لكنكم لاحقا ستعرفون كل شيء".

وحفلت مواقع التواصل بالسخرية من المتنبي المدّعي ووصفته بـ(الأرعن) و (المفسد في الأرض) و (المشعوذ) ومن (ركاكة خطابه ومن تجديفه ضد الدين)، و(دعته للتوبة والاستغفار والكفّ عن شعوذاته وهرطقاته).

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