لا تأكل أكثر من هذه الكمية للعسل في اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

يُعرف عسل النحل باحتوائه على مضادات الأكسدة الموجودة التي تحمي جسمك من أمراض متعددة، ويحسن صحة الأمعاء، كما أنه يعمل كمثبط للبرد ويساعد في تسكين الألم، سواء كان للكبار والأطفال.

وتقول خبيرة التغذية الروسية يكاترينا ماركوفا: "يجب أن نعلم أن العسل ليس مادة حلوة المذاق فقط، وإنما دواء. وأساس الكربوهيدرات فيه هو الجلوكوز والفركتوز، اللذان يشكلان 90% من جميع السكريات في المنتج".

وتابعت قائلة: "لذلك يجب تحديد الكمية اليومية التي من الممكن تناولها، حيث ينصح بتناول ما معدله غرام واحد لكل كيلوغرام من وزن الإنسان يوميا"، وفقا لـ"سبوتنيك".

وحول فوائد العسل، قالت الخبيرة: "للعسل خصائص مضادة للبكتيريا، ومضادة للالتهابات، ومضادة للسموم وهو منشط، وإن العناصر النزرة للعسل هي الأنسب لامتصاصها من قبل جسم الإنسان. بسبب زيادة محتوى الإنزيمات عالية النشاط".

كما وأوصت الخبيرة الأشخاص الذين يعانون من بعض المشاكل الصحية بعدم استبدال السكر بالعسل.