طريقة عمل فطائر مورقة في المنزل على طريقة الشيف غادة التلي

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

فطائر مورقة من المعجنات التي يمكن تحضيرها في وجبة الإفطار نظرا لمذاقها الرائع، لذلك نقدم لكِ طريقة عمل فطائر مورقة، على طريقة الشيف غادة التلي، مقدمة برنامج «زعفران وفانيلا» على قناة سي بي سي سفرة.

طريقة عمل فطائر مورقة

المكونات

2 كوب دقيق.

60 جرام زبدة مذابة.

رشة ملح.

ماء للعجن.

نشا لفرد العجين.

زيت.

خطوات تحضير فطائر مورقة

خلط الدقيق مع الزبدة والملح في العجان.

إضافة الماء تدريجيا حتى تجانس القوام ويتشكل إلى عجين.

يترك العجين ليرتاح حوالي ساعة.

تقسيم العجين إلى كرات، وتفرد على شكل دوائر.

تقطع من الأطراف على شكل مثلثات وتلف فوق بعضها البعض.

تفرد العجينة مرة أخرى.

تسوي في طاسة ساخنة مدهونة بالزيت من الجانبين.

طريقة عمل فطائر سريعة للإفطار

المكونات

2 كوب دقيق.

1 كوب جبن فيتا.

نصف كوب ماء دافىء.

2 ملعقة كبيرة حليب بودرة.

1 ملعقة كبيرة زيت.

1 ملعقة كبيرة سكر.

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية.

زيت حسب الرغبة لدهن العجين.

خطوات عمل فطائر سريعة لللإفطار

في وعاء ضعي الدقيق والسكر والحليب البودرة والسكر والخميرة.

إضافة الزيت والماء وخلط المزيج حتى الحصول على عجينة متماسكة.

تغطية العجين بورق نيلون لاصق وتركه جانبا حتى يرتاح.

تشكيل كرات متساوية من العجين ووضعها في طبق.

اخذ كرة من العجين وفردها في راحة اليد.

إضافة القليل من الجبن وإغلاق العجين حتى الحصول على شكل هلال.

تكرار العملية حتى انتهاء الكمية.

وضع قطع العجين على صينية فرن مبطنة بورق زبدة ودهنها بالزيت.

ادخال الصينية الفرن المحمى مسبقا على حرارة 200 درجة لـ10 دقائق.