هل يمكن انتقال عدوى أوميكرون لـ100 شخص من عطسة واحدة؟.. طبيب يوضح

القاهرة - سمر حسين - صحة

قلق جديد من متحور أوميكرون، لسرعة انتشاره، إذ حذر طبيب روسي يدعى فلاديمير بوليبوك، متخصص في مجال المناعة، من انتقال متحور أوميكرون، حيث يمكنه نقل العدوى لـ100 شخص عند العطس مرة واحدة.

وأوضح الطبيب، أن متغير أوميكرون أكثر عدوى وانتشارا، حتى الآن، عن طريق الهواء، بواسطة الإفرازات التنفسية، كالسعال من شخص لآخر، بحسب ما ذكرت وكالة «نوفوستى الروسية».

طبيب حساسية ومناعة: متحور أوميكرون سريع الانتشار

وأكد الدكتور أمجد حداد، استشاري الحساسية والمناعة، أن متحور أوميكرون ينتشر بشكل سريع، إذ تحتوى كل عطسة، على عدد كبير من الفيروسات التي تؤدى إلى انتشاره.

وأضاف أثناء حديثه لـ«هٌن»، أنه من الفيروسات سريعة الانتشار والعدوى، متابعا أن تحديد عدد العدوى من العطسة، من الأمور الافتراضية، حيث يصعب تحديده، ويعد متحور أوميكرون سريع الانتشار، نظرا للطفرة الجينية والتحور.

ما هو متحور أوميكرون؟

ذكرت منظمة الصحة العالمية، أن متحور أوميكرون مثير للقلق، وذلك استنادًا إلى أدلة، بأن المتحور يحتوى على عدة طفرات قد تؤثر على سلوك الفيروس.

هل متحور أوميكرون أكثر شدة من متحورات كوفيد؟

متحور أوميكرون، قد يكون أقل حدة من متحور دلتا، ولكن أوضحت منظمة الصحة العالمية أن المتحور يحتاج لمزيد من البيانات ولا يمكن التعامل معه على انه «خفيف».

وحذرت «صحة العالمية» أن جميع متحورات كوفيد 19، يمكن أن تسبب بمرض شديد أو بالوفاة، لذلك من المهم منع انتشار الفيروس وتقليص خطر التعرض له.

هل متحور أوميكرون أشد عدوى؟

تعتقد منظمة الصحة العالمية أنه من المحتمل أن يفوق انتشار متحور أوميكرون متحور دلتا خاصة في المجتمعات التي تعرف بالانتشار الكثيف لكوفيد19.