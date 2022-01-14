نصائح ذهبية للعناية ببشرة الطفل في الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تعد بشرة الطفل شديدة الحساسية والرقة وتحتاج إلى عناية خاصة، لا سيما خلال فصل الشتاء.

وفيما يلي يقدم الخبراء لدى العلامة التجارية الفرنسية لمنتجات العناية بالبشرة “Corine de Farme” نصائح مفيدة للعناية ببشرة الرضيع وحمايتها من الجفاف وفقدان الرطوبة خلال موسم الشتاء:

1) ترطيب البشرة

مع زيادة برودة الطقس، قد تصبح بشرة طفلك عرضة لمزيد من الجفاف. لذلك من المهم الحفاظ عليها مرطبة طوال الوقت، خاصةً بعد الاستحمام. عندما تبحثين عن المرطب المثالي لصغيرك، تجنبي المنتجات، التي تحتوي على العطور أو الكحول؛ حيث إن هذه المكونات قد تتسبب في التهيج وزيادة جفاف البشرة.

2) الاستحمام

عندما يستحم صغيرك، من الضروري أن تكون الغرفة دافئة والمناشف جافة وفي متناول اليد لتجفيف الطفل فورا والإبقاء عليه دافئا بعد الاستحمام. جففي طفلك بسرعة وضعي لوشن على بشرته للحفاظ على ليونتها وحبس الترطيب بداخلها. يمكنك أيضا جعل ميعاد الاستحمام في الصباح بدلا من المساء عندما تنخفض درجات الحرارة. تجنبي كثرة استحمام الطفل؛ لأن ذلك قد يجعل بشرته ذابلة وجافة.

3) ترطيب الهواء

إذا رأيت أن الهواء في منزلك جاف جدا، ضعي في اعتبارك الاستعانة بمرطبات الهواء. المزيد من الرطوبة في الهواء لن يقلل جفاف البشرة فقط، بل أيضا يساعد على تحسين الصحة العامة للأطفال وسهولة التنفس.