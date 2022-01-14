مصباح ذكي بوظائف صحية.. يقيس ضربات القلب ودرجة حرارة الجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أطلقت شركة "سنجليد" (Sengled) المصباح الذكي Smart Health Monitoring Light الجديد، الذي يقدم العديد من الوظائف الصحية.

وأوضحت الشركة الصينية أن المصباح الذكي مزود بنظام رادار يتيح إمكانية قياس معدل ضربات القلب ودرجة حرارة الجسم للأشخاص القريبين منه وتتبع النوم.

ومن الممكن أيضا اكتشاف حالات السقوط وطلب المساعدة إذا لزم الأمر. ويمكن أيضا توصيل العديد من هذه المصابيح ببعضها البعض عبر تقنية البلوتوث لتغطية أكبر مساحة ممكنة في المنزل.

ويشتمل المصباح الذكي أيضا على وحدة WLAN، كما أنه يتوافق مع كل من سامسونج SmartThings وجوجل Home وأمازون Alexa.