علي غزلان يستعرض عش الزوجية من «التلاجة للستاير»: بيتي كله تكنولوجيا وبالريموت (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ما يزال اليوتيوبر الشهير علي غزلان، يشارك متابعيه أدق تفاصيل حياته، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، منذ تجهيزات الزواج، حتى تفاصيل حفل الزفاف، ورحلات شهر العسل حول العالم، ولم يكتف بهذا الحد، إذ واصل هوايته بمشاركة متابعيه تفاصيل عش الزوجية، واختيار الأثاث والمفروشات.

علي غزلان: بيتي كله تكنولوجيا وبالريموت

استعرض علي غزلان، تفاصيل عش الزوجية، من خلال خاصية «الاستوري» عبر «إنستجرام»، قائلًا: «مكنتش متخيل أن الناس عاوزة تعرف تفاصيل العفش والشقة، وده هوريهولكم»، موضحا نظام الإضاءة في منزله الذي يعمل بالتكنولوجيا المتقدمة: «مش محتاج زراير تطفي الإضاء أو تشغلها، مجرد مابقول إني في البيت بينور لوحده، بسيستم تكنولوجيا، والعكس صحيح».

واستعرض اليوتيوبر الشهير، الثلاجة الخاصة بمطبخه، التي تضيء من خلال الطرق على بابها من الخارج، بتكنولوجيا متطورة.

ورصد غزلان، صورا لمنزله، استعرض خلالها الستائر الحديثة، التي تعمل بالريموت.

رسالة رومانسية إلى فرح شعبان

كان علي غزلان، شارك مؤخرًا، صورة رومانسية تجمعه بزوجته فرح شعبان، معلقًا عليها، قائلا: «إنك تلاقي حد ماسك في قلبك قبل إيدك، وإنك تلاقي اللي فاهمك وخايف على زعلك، ومتهونش على قلبه أبداً مهما يحصل بينكوا، ولما تلاقي اللي يحبك بالأفعال قبل الكلام، واللي يخليك تحب نفسك وتتغير للأحسن باهتمامه وحبه يطمنك بإنه جنبك، فـ ده هو الرزق الحقيقي، وأعظم شعور في الكون».

وكان غزلان وزوجته ملكة جمال مصر السابقة، شاركا متابعيهما، تفاصيل رحلات شهر العسل في الكثير من الدول حول العالم بداية من جزر المالديف، وباريس وإيطاليا وألمانيا، وغيرها من البلاد، ما جعل الرواد يتسائلون عن موعد انتهاء شهر العسل.