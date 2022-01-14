مرض نادر.. ما هو رتق القناة الصفراوية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

قالت مؤسسة الكبد الألمانية إن رتق القناة الصفراوية (Biliary atresia) هو مرض نادر يُصيب الأطفال حديثي الولادة؛ ويعني انسداد القناة المرارية أو عدم وجودها.

وأضافت المؤسسة أن سبب هذا المرض غير معلوم، موضحة أن أعراض هذا المرض تتمثل في اصفرار العينين والجلد والبول داكن اللون والبراز طيني اللون وانتفاخ البطن وتضخم الكبد. وغالبا ما تظهر هذه الأعراض من الأسبوع الأول إلى الأسبوع السادس من الولادة.

وشددت المؤسسة على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في أقرب وقت ممكن، والذي يتمثل في الجراحة أو زراعة الكبد، وذلك لتجنب إصابة الطفل بفشل كبدي.