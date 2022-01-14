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توقعات الأبراج وحظك اليوم 14-1: انفصال لهذا البرج وتحذيرات لهؤلاء

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محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات الأبراج وحظك اليوم، مستندًا إلى مسارالشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب"Horoscop".

برج الحمل :

عاطفياً: تنفصل اليوم عن شريك حياتك، بسبب شعورك بالغيرة الزائدة عليك.

مهنياً: عليك التفكير بجدية قبل الإقدام على أي عمل، حتى لا تتعثر.

- حظك اليوم برج الثور:

عاطفياً: التفاهم هو مفتاح حل كل الأمور المزعجة مع شريك حياتك.

مهنياً: تستطيع النقاش والتواصل مع زملائك في العمل.

- حظك اليوم برج الجوزاء :

عاطفياً: عليك احترام خصوصيات شريك حياتك، حتى لا تخسره.

مهنياً: تشعر بالكثير من النجاحات في مجالك المهني.

- حظك اليوم برج السرطان:

عاطفياً: تحتاج إلى تدخل أحد من أصدقائك المقربين بينك وبين شريك حياتك لمنع الخلافات بينكما.

مهنياً: عليك أخذ قسط من الراحة من عملك، لإسترجاع طاقاتك وحيويتك.

- حظك اليوم برج الأسد :

عاطفياً: تشعر بالراحة والتفهم مع شريك حياتك، مما ينعكس عليك بالإيجاب في عملك.

مهنياً: تشعر بطاقة كبيرة، لذا عليك استغلالها في مجال عملك.

- حظك اليوم برج العذراء:

عاطفياً: ترغب في التواصل مع شريك حياتك، لتوضيح الأمور المستقبلية بينكما.

مهنياً: تشعر بالتشاؤم نتيجة الخلاف مع زملائك في العمل.

- حظك اليوم برج الميزان:

عاطفياً: عليك البحث عن الاستقرار في علاقتك العاطفية، لذلك لا تكن متعدد العلاقات.

مهنياً: تشعر بالنجاح في وظيفتك والتميز بأفكارك عن زملائك في العمل.

- حظك اليوم برج العقرب:

عاطفياً: لا تتردد في ترك شريك حياتك إذا لم تراه مناسبا لك.

مهنياً: لا تقلق من إظهار طموحك وشغفك أمام زملائك في العمل.

- حظك اليوم برج القوس:

عاطفياً: ترغب في تغيير الروتين المسيطر عليك مع شريك حياتك.

مهنياً: حاول تنظيم أعمالك، حتى لا تصاب بالإجهاد.

- حظك اليوم برج الجدى:

عاطفياً: ستكون على موعد مع الحب والتناغم مع شريك حياتك.

مهنياً: يحدث لك انفتاح كبيرا في مجال عملك، سيكون ذلك في صالحك.

- حظك اليوم برج الدلو:

عاطفياً: عليك التفكير جيدا قبل البوح لشريك حياتك بمشاعرك تجاهه.

مهنياً: كن هادئا وصبورا خلال نقاشاتك مع زملائك في العمل.

- حظك اليوم برج الحوت:

عاطفياً: سوء التفاهم مع شريك حياتك، يظهر لك حقيقته.

مهنياً: ستواجهك بعض المشكلات مع مديرك في العمل.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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