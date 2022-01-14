سرطان المعدة.. 8 أعراض في مرحلة مبكرة تنبهك لضرورة التوجه إلى الطبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يعد سرطان المعدة مميتا، وقد يصيب أي جزء من المعدة أو يمتد إلى المريء أو الأمعاء الدقيقة، ويتجاهل الكثيرون أعراضه، والتي منها ألم المعدة، حيث تتشابه مع أعراض حالات أخرى، لكن هناك أعراض رئيسية ومبكرة يجب أن تكون على دراية بها لسرطان الأمعاء، وتنبه بضرورة التوجه إلى طبيب.

وتقول مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة أن سرطان المعدة هو السرطان السابع عشر الأكثر شيوعًا فيها، حيث يمثل 2 في المائة من جميع حالات السرطان الجديدة، على الرغم من أنه أقل شيوعًا من السرطانات الأخرى، فلا يزال من المفيد أن تكون على دراية بأعراضه حتى تتمكن من التصرف مبكرًا والحصول على العلاج في وقت أقرب، بحسب موقع express.

وأفادت جامعة ستانفورد للرعاية الصحية بالولايات المتحدة، بأن هناك ثمانية أعراض في مرحلة مبكرة من هذه الحالة، مشيرة إلى من الشائع أن لا يعاني الأشخاص المصابون بسرطان المعدة في مراحله المبكرة من أي أعراض، والتي تشمل ما يلي:

-فقدان الوزن غير المبرر

- ألم في البطن أو ألم غامض فوق السرة مباشرة

- عسر الهضم

-حرقة من المعدة

-القيء

-الضعف أو التعب

-دم في القيء أو البراز

-الشعور بالامتلاء بعد الوجبات الصغيرة

ليست كل هذه الأعراض ناتجة عن سرطان المعدة، فقد يكون بعضها أعراضًا لأمراض أخرى متعلقة بالمعدة، لذا فمن الأفضل أن تخضع للفحص للتأكد من أنها مسألة غير متعلقة بالسرطان بدلاً من تركها، فإذا نما السرطان يمكن أن تتطور أعراض أخرى، وتشمل الأعراض المتقدمة لسرطان المعدة، إذا انتشر إلى الأمعاء الغليظة، ما يلي:

-فقدان الشهية

-فقدان الوزن بشكل كبير

-القيء غير المنضبط

وإذا انتشر السرطان إلى الكبد، فقد تصاب باليرقان وهو اصفرار بشرتك أو عينيك، أو الاستسقاء وهو تضخم المعدة من السوائل، وفيما يتعلق بأسباب الإصابة بسرطان المعدة، هناك خمسة عوامل خطر ستؤثر على احتمالية إصابتك بهذه الحالة، وهي كما يلي:

-إذا كان عمرك يزيد عن 50 عامًا وإذا كنت رجلاً.

-إذا كان لديك هيليكوباكتر بيلوري، وهي عدوى طويلة الأمد، فإن هذا سيزيد من خطر إصابتك.

-إذا كنت تعاني من أمراض معدية طويلة الأمد مثل ارتداد الحمض أو التهاب المعدة أو فقر الدم الخبيث.

-ما إذا كان أحد أشقائك أو أحد والديك مصابًا بسرطان المعدة، فسوف يؤثر ذلك على مخاطر إصابتك أيضًا.

وهناك العديد من الإجراءات التي يمكنك اتخاذها لتقليل خطر الإصابة بسرطان المعدة، بما في ذلك الإقلاع عن التدخين وفقدان الوزن وتقليل الملح، وإذا كنت تعمل في وظيفة تتعرض فيها لمواد كيميائية ضارة، فحاول ارتداء ملابس واقية.

اقرأ أيضا: لا تستطيع السيطرة على الوزن رغم الدايت.. احذر 5 أطعمة

اقرأ أيضا: 7 أمراض مرتبطة بفصل الشتاء.. إليك طرق الوقاية منها