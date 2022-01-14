الامارات | «دريفت بيتش دبي» يطلق تجارب فاخرة على مدار الأسبوع

شكرا لقرائتكم خبر عن «دريفت بيتش دبي» يطلق تجارب فاخرة على مدار الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف دريفت بيتش دبي، الوجهة البحرية الراقية والحائزة على جوائز، عن إطلاق مجموعة من التجارب المتميزة مع بداية عام 2022. ويتيح النادي الشاطئي الشهير لضيوفه اختبار لحظات لا تُنسى.

ويقدم دريفت بيتش دبي لضيوفه عرض يوم الأربعاء المقبل، حيث يمكنهم دخول حوض السباحة والشاطئ والاستمتاع بأشعة الشمس الدافئة بعد تناول وجبة فطور شهية ومغذية. ويحرص المطعم، بإطلالته الخلابة من موقعه المميز في فندق ون آند أونلي رويال ميراج المرموق، على تزويد ضيوفه بأرقى الخدمات وقائمة طعام مختارة بعناية لتلبي مختلف الأذواق.

ويُشكل دريفت الوجهة المثالية لمن ينشدون تجربة استرخاء فريدة، إلى جانب الخدمات الفاخرة التي تلبي جميع احتياجاتهم.

ويمكن للضيوف أيام السبت الاستمتاع بأشعة الشمس بجانب بركة السباحة على أنغام الموسيقى الحية التي يقدمها منسق الأغاني جافي المتواجد في دريفت دوماً.

كما يحظى الزوار أيام الأحد في فترة ما بعد الظهيرة بفرصة لتذوق أشهى الأطباق المستوحاة من المطبخ البروفنسي.

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