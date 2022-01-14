الامارات | «إنتركونتيننتال» تحتفل بمرور 75 عاماً من ريادة السفر الفاخر

شكرا لقرائتكم خبر عن «إنتركونتيننتال» تحتفل بمرور 75 عاماً من ريادة السفر الفاخر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبحت فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال مرادفة للاستكشاف الجريء والسفر والاكتشاف الثقافي، حيث كانت رائدة في السفر الفاخر في الوجهات الناشئة والمحبوبة على مدار الـ75 عاماً الماضية. للاحتفال بهذه الذكرى الماسية، يقدم منتجع إنتركونتيننتال الفجيرة تجارب فريدة ومرتفعة وغامرة تعد بمفاجأة وإسعاد ضيوف الفندق والمقيمين في الإمارات العربية المتحدة. يمكن لزوار المنتجع الفوز بتجارب من فئة 5 نجوم تراوح من فصل مختلط حصري يعرض كوكتيل الذكرى السنوية الـ75 الفرنسية وتجربة تناول طعام خاصة على الشاطئ، إلى وجبة من 5 أطباق على السطح العلوي للجناح الرئاسي.

مع مجموعة متنوعة من تجارب المنتجع الفريدة، بدءاً من خمس وجهات لتناول الطعام بما في ذلك «Grills by DRiFT» التي تم إطلاقها حديثاً، وعلاجات السبا المجددة في سبا O Spa by L’Occitane الحائز على جوائز إلى الرياضات المائية المثيرة والمسبح اللامتناهي والكابانات المواجهة للشاطئ.

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