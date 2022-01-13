الامارات | طفل سوري في تركيا يبتكر طريقة غريبة لكسب قوت يومه!

شكرا لقرائتكم خبر عن طفل سوري في تركيا يبتكر طريقة غريبة لكسب قوت يومه! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحدث الطفل السوري (آدم) صدى واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية في تركيا، وذلك لغرابة الفكرة التي عمل بها في سبيل تأمين قوت يومه.

وبحسب صحيفة (وطن) التركية، فقد قدِم الطفل (آدم) قبل سنوات بصحبة عائلته للعيش والاستقرار في ولاية قيصري التركية، حيث أجبرته الظروف على البحث عن عمل بدلا من الذهاب إلى المدرسة، الأمر الذي دفعه إلى ابتكار فكرة غريبة من نوعها، ليتحوّل إلى طفل محبوب ومٌتابع من قبل الآلاف من الأتراك على وسائل التواصل الاجتماعي.

والفكرة التي ابتكرها (آدم) أنه بدأ ومن تلقاء نفسه بالعمل على تأمين طاولة ومقاعد فارغة في سلسلة مقاهي ذائعة الشهرة، مقابل ليرة تركية واحدة.

وحسب الصحيفة فإن المواطنين كانوا يجدون صعوبة في تأمين طاولة ومقاعد في سلسلة المقاهي المذكورة، إلا أنّ فكرة آدم في حجز طاولة فارغة -مقابل ليرة واحدة- عقب قيام الزبون منها سهّل الأمر بالنسبة إلى الأتراك الذين يتوافدون بأعداد كبيرة إلى سلسلة المقاهي المذكورة.

وعن الفكرة التي ابتكرها آدم قال: "جاءت، بالصدفة بينما كنت أمشي أمام المقهى، لاحظت الازدحام الكبير ومعاناة القادمين في الحصول على طاولة، حينها لمعت في ذهني الفكرة، قلت لنفسي لما لا أعمل أنا على حجز طاولة لهم مقابل ليرة تركية".

وأشار آدم إلى أنّ عمله جعل منه ظاهرة على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلا: "اهتمام الأتراك بي، وتحوّلي إلى ظاهرة في وسائل التواصل الاجتماعي وتعاطفهم معي سهّل عملي أكثر، وأدّى إلى حصولي على ربح مادي أكبر".

وبحسب الصحيفة فقد قدّمت شكوى ضد آدم، حيث اعتقلته السلطات التركية، للحصول على إفادته، لتقوم بإطلاق سراحه عقب التفاعل الكبير وتعاطف الآلاف على وسائل التواصل الاجتماعي معه.

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