انتبه.. 6 أشياء لا يفضل فعلها عند انقطاع الكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

يمكن أن تصبح الأمور مخيفة بالنسبة كثير من الأشخاص عندما ينقطع التيار الكهربائي في المنزل، ولكن من المهم أن تعرف ما يجب القيام به لحماية نفسك وعائلتك.

وفي إطار ذلك، نقدم لكم بعض الأشياء يفضل تجنب فعلها عند انقطاع التيار الكهربائي، حسب ما جاء في موقعة"brightside".

- إشعال الشموع:

أثناء انقطاع التيار الكهربائي، خاصةً في الليل، يكون رد فعلك الأول هو إشعال بعض الشموع، ومع ذلك، يمكن للشموع أن تنقلب بسهولة، ما يسبب مشاكل.

لذا من الأفضل استخدام الفوانيس الكهربائية التي يمكن أن تولد في كثير من الأحيان ضوءًا أكثر من شمعة واحدة.

- استهلاك بطارية الهاتف بالكامل:

يبدو اللعب على هاتفك من أكثر الأشياء التي يمكن أن تفعلها عند انقطاع التيار للتسلية، ولكن من المهم الحفاظ على تشغيل هاتفك لأطول فترة ممكنة لاستخدامه في حالة الطوارئ.

- إهمال الأجهزة الإلكترونية:

إذا علمت مسبقاً أن التيار الكهربائي سينقطع في المنطقة التي تسكن بها، فيجب عليك فصل الأجهزة الكهربائية قبل موعد الانقطاع، وذلك لأن عودته بشكل مفاجئ قد تؤدي إلى إتلافها، ويفضل أن تحتفظ بمصباح واحد على الأقل على وضعية التشغيل لينبهك عندما يعود التيار.

- إفراغ الفريزر:

يفضل بعض ربات البيوت إفراغ الفريزر عند انقطاع الكهرباء، للحفاظ على الأطعمة باردة، ولكن لا تنس أن الطعام المجمد يمكن أن يكون بدوره بمثابة جدار عازل يحافظ على المنتجات الأخرى باردة لأطول فترة ممكنة، إضافة إلى أن الفريزر الممتلئ كلياً يمكنه تحمل انقطاع الكهرباء لفترة أطول بكثير من الفريزر الفارغ.

- الإفراط في المياه:

تعد مياه الشرب النقية من أهم الأشياء التي ستحتاجها أثناء انقطاع التيار الكهربائي، ويجب الاحتفاظ بكمية كافية من الماء للحيوانات الأليفة، لذلك يفضل عندما تعلم بأن التيار الكهربائي على وشك الانقطاع تخزين زجاجات المياه النظيفة، لأن مضخات المياه تعمل هي الأخرى بالكهرباء، ومن الوارد أن تتوقف.

- الاعتماد على المصابيح اليدوية:

كن حذرًا عند استخدام المصابيح الكهربائية القديمة التي تجدها في جميع أنحاء المنزل. بصرف النظر عن المشكلة الواضحة المتمثلة في انخفاض الطاقة، يمكن أن تخاطر هذه المصابيح بتسريب الحمض الذي يمكن أن يصبح ضار، لذا من الأفضل أن يكون لديك مصابيح يدوية قابلة لإعادة الشحن بدلاً من وضع كل ثقتك في الطرز القديمة.