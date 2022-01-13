3 وصفات طبيعية لتفتيح الشفاه الداكنة.. موجودة في بيتك والنتيجة أسرع من خيالك

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعد الشفاه من المعززات الجمالية للفتيات، إذ تحرص الكثير منهن على الاهتمام بها، ويلجأ معظمهن إلى الوسائل التجميلية، التي تكلفهن مبالغ باهظة، من أجل الحصول على مظهر يحبونه، في حين تقف أخريات حائرات، بشأن إيجاد حلول للتغلب على المشكلات التي تؤثر على مظهر الشفاه، مثل ظهورها باللون الداكن.

أسباب الشفاه الداكنة

أوضح موقع «Health Line»، مجموعة من الأسباب، التي تؤدي إلى ظهور بقع داكنة على الشفاه، أبرزها:

- التعرض إلى الشمس لفترات طويلة.

- تناول بعض الأدوية.

- التدخين.

- الحمل.

طرق علاج الشفاه الداكنة

يمكن علاج الشفاه الداكنة، بالعديد من الطرق المنزلية البسيطة، نسعرضها فيما يلي:

- يمكن استخدام مقشر الشفاه من العسل، لدوره الفعال في التخلص من الجلد الميت، بالإضافة إلى منح الشفاه الإحساس بالحيوية، فقط امزجي ملعقة صغيرة من العسل، مع نفس المقدار من السكر، ثم افركي الشفتين بشكل دائري، وبعد ذلك اشطفي بالماء الفاتر.

- يساعد زيت اللوز على ترطيب الشفاه، وتعزيز الدورة الدموية في الجسم، ضعيه على الشفاه مع التدليك، ويمكنك تكرار الأمر على مدار مرات خلال اليوم، وستشعرين بالفرق بعد فترة قصيرة.

- قعطي شريحة من الليمون، وضعيها على الشفاه لمدة قليلة، منعًا لحدوث حساسية، بالإضافة إلى ضرورة غسله جيدًا.

نصائح لحماية الشفاه من الاسمرار

- لا يحتوي جلد الشفاه على حماية من الشعر، أو غدد عرقية تعمل على ترطيبه، لذا يلزم ترطيبها من وقت لآخر، حتى لا تصاب بالجفاف.

- تعد بشرة الشفاه من أرق الطبقات الجلدية، لذا يلم الحرص على عدم مواجهتها للشمس لمدة طويلة، والامتناع عن استخدام مستحضرات التجميل مجهولة المصدر.

- احرصي على وضع واقي شمس على الشفاه مثلما تضعيه على وجهك، لحمايتها من الاحتراق.

- إذا كنت من المدخنين، يلزم الإقلاع عنه التدخين، لأنه يعتبر من أولى المسببات لإصابة الشفاه باللون الداكن.