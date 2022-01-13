ألوان مكياج البشرة السمراء.. اعرفي اللي يناسبك وخليكي الأجمل

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

كل بشرة تحتاج إلى درجات ألوان مكياج تتناسب معها، بالإضافة إلى نوعية أدوات التجميل المستخدمة، كل ذلك حسب نوعية البشرة ولونها وطبيعتها، والسمراوات لهن طرق مختلفة عن غيرهن من السيدات، في تنسيق مكياجهن وتحديد درجات، بحسب موقع «buzzfeed».

ألوان مكياج البشرة السمراء

كريم الأساس

عند اختيار كريم الأساس، يكون التركيز على النوع السائل والخالي من الزيوت، مع اعتماد درجات برتقالية قريبة أو متماثلة مع لون البشرة، حتى تعطي إطلالة جذابة ومختلفة.

البرايمر

صاحبات البشرة السمراء، يحتاجن إلى برايمر من اللون الوردي، لكن البشرة الداكنة بشدة، الأفضل لها استعمال البرايمر الأصفر أو البرتقالي.

الكونسيلر

يساعد على إخفاء الهالات السوداء، ويوجد منه ألوان تتناسب مع صاحبات البشرة السمراء، منها اللون الأصفر المائل للبرتقالي، ولصاحبات البشرة الداكنة بشدة يمكن استخدام كونسيلر غامق بدرجات البرتقالي الداكن.

الكونتور

لا بد دائما من اختيار الكونتور الأغمق بدرجتين من لون البشرة، ثم مزجه جيدا للحصول على إطلالة طبيعية.

أحمر الخدود

البشرة الداكنة تحتاج إلى لون أحمر خدود فاتح ولامع، حتى يظهر البشرة أكثر إشراقا مثل الوردي اللامع والذهبي والبرونزي.

محدد الشفاه

ينصح بشراء محدد شفاه، من اللون البني، فيكون مناسب لصاحبات البشرة السمراء.

الهايلايتر

يفضل استخدام اللون الذهبي.

خطوات إعداد البشرة قبل المكياج

تنظيف البشرة

الخطوة الأولى قبل وضع المكياج، تكون تنظيف البشرة بالغسول الذى يتناسب مع نوع البشرة.

التقشير

الخطوة التالية بعد تنظيف البشرة، هي تقشير بشرة الوجه، والرقبة بشكل جيد، ويمكن اختيار الأنواع الجيدة من المقشرات، وفقا لنوع البشرة، إذ يمكن عمل تلك الخطوة مرتين في الأسبوع.

التونر

يساعد التونر، في الحفاظ على مستويات حموضة البشرة، إذ يمكن استعماله عن طريق غمس قطعة من القطن في التونر، ثم مسح بشرة الوجه والرقبة جيدا.

الكريم المرطب

اختيار الكريم المرطب المناسب لنوع البشرة، حتى يساعد على ترطيب البشرة وتقليل ظهور التجاعيد.