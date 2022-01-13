هذه الأنواع من الفواكه كنز لصحة ومناعة طفلك.. اعرفيها جيدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تحرص الأم على تقديم الأطعمة المفيدة لصحة طفلها وتعزيز مناعته خاصة في بداية سنواته الأولى.

ومن بين هذه الأطعمة الفواكه بشكل عام والمجففة بشكل خاص، مثل الزبيب والقراصيا والمشمش المجفف، لما تحتويه من فيتامينات.

وقدم الدكتور أشرف قاسم أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة وتغذية الأطفال، مجموعة من الفواكه المجففة المفيدة لصحة الطفل، وذلك عبر صفحته التوعويه على "فيسبوك".

- المشمش المجفف

المشمش المجفف مخفض ممتاز للسخونية، كما أنه يعالج ويحمي من الأنيميا، بالإضافة لكونه ملين ممتاز في حالات الإمساك، ويحافظ أيضا على صحة الجلد والنظر.

- القراصيا

القراصيا هي البرقوق المجفف، ويمكن تقديمه للطفل بعد بلوغه الشهر الثامن، غنية بالفيتامينات والمعادن.

وتعالج بعض المشكلات الشائعة بين الرضع كالإمساك، وتحتوي على فيتامينات "أ" و"ب" و"ج" و"ك".

كما أنها تحتوي على البوتاسيوم والمنجنيز والنحاس، وبالتالي تساعد في التطور البدني والعقلي للطفل، وتعزيز المناعة وحمايته من الأمراض.

وتعمل أيضا القراصيا على خفض مستوى السكر في الدم لأن أغلب السكر الموجود بها سكر الفركتوز الذي لا يرفع السكر في الدم.

- الزبيب

الزبيب هو العنب المجفف ويتوافر في كثير من الألوان سواء الأحمر أو الأسود، إنه يحتوي على كميات عالية من الألياف والمركبات النباتية مثل الفينولات التي تُعرف بخواصها المضادة للأكسدة، كما أنه مصدر طبيعي للعناصر الغذائية من المعادن والفيتامينات والكربوهيدرات.

ويعتبر أيضا ملين طبيعي لاحتوائه على الألياف، ويساعد تناوله بانتظام على تحسين حركة الأمعاء وتعزيز الجهاز الهضمي. كما يساعد على تقوية الجسم لمقاومة المرض. وزيادة نسبة الهيموجلوبين لارتفاع نسبة الحديد في الزبيب، يساعد على إنتاج كرات الدم الحمراء داخل الجسم، ما يعني الوقاية من الإصابة بفقر الدم ونقص نسبة الهيموجلوبين.

ويعمل الزبيب أيضا على تنشيط الجهاز العصبي المركزي وزيادة التركيز وتحفيز ذاكرة الأطفال.

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