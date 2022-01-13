كورونا اليوم: أوميكرون سيصيب الجميع.. وعطسة واحد تنقل العدوى لـ100 شخص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

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-فاوتشي: أوميكرون سيصيب الجميع تقريبًا

قال خبير الأمراض المعدية وكبير المستشارين الطبيين بالبيت الأبيض، أنتوني فاوتشي، اليوم ، إن "الجميع تقريبًا" سيصاب في نهاية المطاف بمتغير أوميكرون لفيروس كورونا.

وأضاف فاوتشي في تصريحات لمركز الدراسات الإستراتيجية والدولية: "أوميكرون على درجة غير عادية وغير مسبوقة من قابلية الانتقال، سنجد في النهاية أنه أصاب الجميع تقريبًا"، حسبما نقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

- طبيب روسى: عدوى أوميكرون قد تنتقل لـ100 شخص من عطسة واحدة

قال فلاديمير بوليبوك الطبيب المختص في مجال المناعة، إن حامل متحور "أوميكرون" لفيروس كورونا، يمكنه نقل العدوى لحوالي مائة شخص عند العطس مرة واحدة.

وأضاف بوليبوك، في حديث تلفزيوني: "حتى الآن، لم يكن لدينا مثل هذا النوع من العدوى. كانت الحصبة تعتبر أكثر الأمراض المعدية، لكن أوميكرون تجاوزها حتى في هذا الصدد".

وأشار إلى أن هذا المتحور من الفيروس، ينتشر بشكل فعال للغاية عن طريق الهواء بواسطة الإفرازات التنفسية، كالسعال من شخص لآخر.

وتابع الطبيب القول: "أعتقد أنه حتى خلال الكلام والتنفس الطبيعي والتثاؤب يمكن إطلاق رذاذ يحتوي على جزيئات من اللعاب والمخاط، فيه ما يكفي من الفيروسات لإصابة شخص آخر. إذا سعل أو عطس شخص ما بمفرده، فهذه الكمية تكفي لنقل العدوى إلى مئة آخرين".

وشدد الطبيب على أن "أوميكرون"، خطير بشكل خاص على الأطفال، وفقًا لموقع "روسيا اليوم".

-دارسة: لقاحات الأنفلونزا والحصبة تقلل الإصابة بفيروس كورونا

ظهر عمل جديد للباحثين في طب وايل كورنيل وجامعة أكسفورد بإنجلترا، قال إن اللقاحات غير المرتبطة بفيروس كورونا لها تأثير ومنها لقاح الأنفلونزا والحصبة.

نشرت دراسة في جريدة "medicalxpress" أوضحت أن اللقاحات الأخرى مثل الأنفلونزا والحصبة لها خصائص في تعزيز وتقوية المناعة ويمكن أن تحمي المرضى من مسببات الأمراض المتعددة.

وأظهرت الدراسة القوة المحتملة لجميع اللقاحات في الحفاظ على نظام المناعة جاهزًا وصحيًا، وتعزز حاجة الجميع للحفاظ على تاريخ التطعيمات محدثًا ، لا سيما أثناء الوباء.

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