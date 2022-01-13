رد فعل أسرة مهندس الدقهلية بعد إحالة القاتل للمفتي.. «زغاريد وفرحة» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قضت محكمة جنايات المنصورة، منذ قليل، بإحالة أوراق صديق مهندس الدقهلية إلى مفتي الديار المصرية، بتهمة القتل العمد في ثاني جلسات المحاكمة، ووثقت كاميرا «الوطن»، لحظات أسرة القتيل أحمد عاطف، مهندس الدقهلية، عند سماع الحكم.

رد فعل أسرة مهندس الدقهلية بعد النطق بالحكم

حالة من الفرحة الممزوجة بالبكاء.. كان هو تأثير النطق بقرار إحال القاتل للمفتي على الأسرة، فقد أخذ أبوه وأمه وزوجته القصاص السريع من «قاتل صديقه»، وقال والد مهندس الدقهلية والدموع تغمر عينيه: «مات وارتاح حقك جه يا ولدي الحمدلله والشكر لله»، فيما كانت الزغاريد حاضرة داخل قاعة المحكمة احتفالا بالحكم التاريخي على المتهم.

وظلت الأسرة تردد:«يحيا العدل، شكرا لقضاء مصر، محدش بيعرف يضحك على القاضي، الراجل ده فاهم وعارف كل حاجة والآلاعيب هو ده شرع الله ودي الحقيقة، الحمدلله، نام يا أحمد وارتاح عدالة السماء نزلت من تحت عرش الرحمن».

ووجه والد المهندس أحمد عاطف، الشكر للشعب المصري، الذي وقف في ظهره ودعمه في قضيته، إذ سيتمكن هو ووالدته من النوم.

وانهارت والدة المهندس أحمد عاطف من البكاء قبل المحاكمة، ورصدت كاميرا «الوطن» ردة فعلها، ورغبتها الشديدة في القصاص من قاتل نجلها.

قصة وفاة المهندس أحمد عاطف

جدير بالذكر، أن الجهات القضائية أثبتت وفاة الشاب أحمد عاطف، والمعروف إعلاميا بـ«مهندس الدقهلية» على يد صديقه الذي دفعه من أعلى كوبري المنصورة في مياه النيل، بسبب خلافات مادية بينهما.

وأكدت التحريات أن صديق أحمد عاطف حاول التهرب من سداد 80 ألف جنيه، كان اقترضها من المجني عليه، بسبب تكرار طلب الأخير لأمواله، فقرر أن يقتله بأن استدعاه في يوم الجريمة للقائه ومن ثم تخلص منه، وتظاهر بالبحث عنه جثته مع أسرته، حتى كشفت الأجهزة الأمنية حقيقته.