الامارات | إحالة أوراق المتهم بقتل خطيب ابنته في الرحاب إلى المفتي

شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة أوراق المتهم بقتل خطيب ابنته في الرحاب إلى المفتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بإحالة أوراق المتهم في قتل شاب الرحاب إلى فضيلة المفتي وتأجيل الحكم على باقي المتهمين بجلسة 14 أبريل المقبل.

وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2018 حين القبض على المتهمين بقتل شاب في الرحاب وطلب والد الفتاة من ابنته استدراج الشاب للمنزل بزعم إزالة سوء التفاهم بينه وبين والدها، وأن تتعهد له بأن والدها سيقوم بتنفيذ كل طلباته، وفور اقتناع الشاب بحديثها أخبر شقيقه بأنه سيذهب لمنزل خطيبته، وهناك حدثت الجريمة البشعة.

كان موعد اللقاء يوم وقفة عيد الأضحى، ومنذ ذلك الحين اختفى الشاب وانقطعت أخباره وتوقف هاتفه عن الرد حتى أغلق تمامًا، وبسؤال خطيبته أنكرت ذهابه إليها، كما أنكر والدها ووالدتها زيارة خطيب ابنتهما لهم في المنزل.

تقدمت أسرة الشاب ببلاغ لأجهزة الأمن التي بذلت جهودًا مكثفة للبحث عنه، حتى عثرت على جثته مدفونة تحت الأرض في مطبخ شقة استأجرها والد الفتاة في منطقة الرحاب.

تفاصيل ما جرى منذ خروج الشاب من منزله لمقابلة خطيبته وحتى العثور على جثته، كشفتها وزارة الداخلية المصرية، حيث قالت في بيان رسمي إنه عقب ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بغياب الشاب، عقب خروجه من مسكنه متوجهًا لزيارة خطيبته المدعوة حبيبة، قامت الأجهزة الأمنية بتشكيل فريق بحث ووضع خطة لكشف الملابسات.

وأضافت الداخلية المصرية أنه تبين أن وراء غياب الشاب كلا من أشرف 52 عامًا، وهو كيميائي سابق، مطلوب التنفيذ عليه في قضيتين، إحداهما مخدرات محكوم عليه فيها بالسجن المؤبد، وقضية تزوير محكوم عليه فيها بالسجن 15 سنة، ومحبوس احتياطيا على ذمة قضية تزوير أخرى، وابنته حبيبة 20 عامًا، طالبة ومقيمة بذات العنوان.

وذكرت الوزارة أنه عقب مواجهة المتهم الأول بما جاء بالتحريات أيدها، وأقر بأنه نظرًا لعلم خطيب ابنته بقيامه بانتحال أسماء مختلفة للتهرب من ملاحقته أمنيا للتنفيذ عليه في الأحكام الصادرة ضده، وبسبب ما قاله من اعتداء الشاب القتيل على ابنته المتهمة الثانية بالضرب وتهديدها بالإبلاغ عن والدها، فقد خطط للتخلص منه، حيث قام باستئجار شقة بأحد العقارات بمدينة الرحاب، وأعد حفرة عميقة بالمطبخ، واستعان بابنته وآخرين لتنفيذ جريمته.

وقال والد الفتاة إن شركاءه في الجريمة أحدهم مطلوب التنفيذ عليه في أحكام قضائية بالحبس، والآخر صاحب شركة مقاولات، مطلوب التنفيذ عليه في 10 أحكام حبس، وآخرين لهم سوابق بقضايا مخدرات، واغتصاب.

وكشفت الداخلية المصرية تفاصيل تنفيذ المتهمين للجريمة، وقالت إن خطيبة الشاب وهي ابنة المتهم الأول قامت بإيعاز من والدها باستدراج المجني عليه بدعوى التنزه بمدينة الرحاب، وعقب ذلك اصطحبته للشقة وفور وصوله، قام والدها وباقي المتهمين بشل حركته، وتكبيل يديه وقدميه، ثم قام المتهم الأول بخنقه حتى فارق الحياة، وبعدها تخلص من الجثة ومتعلقات المجني عليه داخل حفرة بمطبخ الشقة.

وقالت الوزارة إن والد الفتاة وعقب انتهاء جريمته أهال الرمال على الجثة واستعان بعمال لتركيب سيراميك بمكان المقبرة، ثم تخلص من هاتف المجني عليه بإلقائه بالطريق العام.

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