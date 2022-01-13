في عيد ميلاد ملكة الريد كاربت.. إطلالات غير موفقة لـ درة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يحل اليوم عيد ميلاد الفنانة درة الـ 42 وتخطف الفنانة دائما الأنظار بإختياراتها الموفقة خلال حضورها الحفلات والمهرجانات والمناسبات المهمة، ولكن جاءت بعض الإطلالات غير موفقة، نستعرضها لكم في السطور التالية:

-فستان أسود:

أطلت بفستان باللون الأسود بقصة الكب مزود بكرانيش من الجانب الأيمن والأيسر، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

-جامبسوت متعدد الألوان:

وتألقت بجامبسوت بأكمام متعدد الألوان، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

-بدلة باللون الأحمر:

كما ظهرت ببدلة باللون الأحمر ونسقت أسفلها شميز بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

-شميز باللون الأبيض:

وارتدت الفنانة درة بشميز باللون الأبيض مع بنطلون جينيز باللون الفاتح، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

-بدلة سوداء:

وأطلت أيضا ببدلة باللون الأسود مع بنطلون باللونين الأسود والذهبي، واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

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