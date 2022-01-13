عرسان شربوا دم بعض.. ما الذي يحدث للجسم في هذه الحالة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

أعلنت الممثلة الأمريكية ميجان فوكس خطوبتها من صديقها مغني الراب ماشين جان كيلي، بعد علاقة بدأت منذ عام ونصف.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن ميجان 35 عاما، أعلنت نبأ الخطوبة الأربعاء من خلال مشاركة فيديو لعرض زواج ماشين جان لها على صفحتها على تطبيق انستجرام لمشاركة الفيديو.

وأشارت ميجان إلى أن الخطوبة تمت أمس الأول الثلاثاء، وقالت ميجان في منشور أسفل الفيديو إنها قامت هي وماشين 31 عاما "بشرب دماء كل منهما الآخر" للاحتفال بهذه المناسبة.

وفي إطار ذلك، نستعرض لكم ماذا يحدث للجسم عند شرب دم إنسان، وفقا لموقعي "healthline" و"timesofindia".

هل شرب دم الإنسان اضطراب في حد ذاته؟

يُعد اضطرابًا نادرًا، ويُعرَّف أيضًا باسم متلازمة رينفيلد ، والتي سميت على اسم شخصية من شخصية برام ستوكر "دراكولا"، والأشخاص الذين يتغذون على الدم سواء أكانوا بشرًا أم حيوانيًا، يفعلون ذلك بدافع أنه حاجة بيولوجية، من أجل الحفاظ على الصحة والحيوية.

هل من الآمن شرب دم شخص آخر؟

قد يكون من الآمن شرب الدم بكميات صغيرة ، في حالة إذا كان الدم خالٍ من الأمراض، لكن شرب أكثر من ملعقتين صغيرتين يسبب لك عديد من المضاعفات.

دم الإنسان الصحي غني بالحديد، وأجسامنا تجد صعوبة في التخلص من الحديد الزائد، لذا إذا كنت تشرب أكثر مما تستهلكه، فأنت معرض لخطر زيادة الحديد، وتسمى هذه الحالة داء ترسب الأصبغة الدموية.

ويحدث هذا المرض أما وراثيًا أو ناتجًا عن حالات أخرى، وفي هذه الحالة، يمكن أن يحدث إذا امتص جسمك الكثير من الحديد من الدم الذي تشربه.

ويمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة باضطرابات أخرى تهدد الحياة، بما في ذلك أمراض القلب وأمراض الكبد والسكري، وذلك لأن الحديد الزائد يتم تخزينه في الكبد والقلب والبنكرياس، ما يؤدي إلى جميع أنواع المشاكل الصحية.

وماذا عن شرب الدم؟

هناك كثير من الأشخاص الذين يشربون دمائهم، ومع ذلك، تظل المخاطر قائمة لأنه إذا تناولت أكثر من بضع قطرات ،ينتهي بك الأمر بالتقيؤ أو الغثيان.

- دم الحيوانات:

حتى أن بعض الأشخاص يشربون الدم من الحيوانات، وعلى الرغم من أنه يكون أقل خطورة من شرب دم الإنسان، إلا أن دم الحيوان أكثر عرضة لنمو البكتيريا، لذلك إذا تناولته بكميات كبيرة، فأنت معرض لخطر المشاكل المذكورة أعلاه بالإضافة إلى عديد من الالتهابات والأمراض.

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