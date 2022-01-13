في عيد ميلادهاالـ 42.. أبرز إطلالات الفنانة درة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تحتفل اليوم ملكة ريد كاربت المهرجانات الفنانة درة بعيد ميلادها الـ 42، الذي يوافق اليوم الخميس، وتحرص درة دائما على الظهور بإطلالات أنيقة وساحرة تخطف الأنظار، وفي هذا التقرير التالي نستعرض لكم أجمل إطلالتها.

فستان أسود:

أطلت بفستان قصير باللون الأسود بأكمام، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

فستان موف:

وتألقت بفستان باللون الموف بقصة الكب، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

فستان أبيض وأسود:

كما ظهرت بفستان باللونين الأبيض والأسود بصيحة الكم الواحد، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

فستان باللون التركواز:

وأطلت بفستان بأكمام باللون التركواز، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

فستان بينك:

واختارت فستان طويل كت باللون البينك بصيحة الظهر المكشوف، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

فستان طويل باللون الأسود:

وأطلت بفستان طويل باللون الأسود اللامع، بصيحة الكب، والأكمام المنفصلة، مزود باكستنشن من الخلف ونسقت معه كلاتش باللون الأسود.

فستان أبيض:

تألقت بفستان بسيط باللون الأبيض، بقصة الكت وفتحة حرف V على منطقة الصدر، وجاء الفستان ذو الفتحة الأمامية بطول الساق، مزودًا بقفازات بطول الذراع، مرصعة بالفصوص الفضية، ونسقت معه حقيبة يد دائرية باللون الفضي، وزينت الإطلالة بمجوهرات من الذهب الأبيض كما اختارت تسريحة شعر ذيل الحصان، واعتمدت مكياجا هادئا.

بدلة باللون الأحمر:

وظهرت ببدلة باللون الأحمر مزودة بأكمام طويلة ونسقت أسفلها قميص بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

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