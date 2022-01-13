إطلالات اليوم: هند صبري جذابة.. ومي سليم متألقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

هند صبري:

أطلت الفنانة هند صبري بفستان باللون الأسود شفاف من أعلى، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

أسماء جلال:

وتألقت الفنانة أسماء جلال بفستان كت باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

هدى الأتربي:

كما ظهرت الفنانة هدى الأتربي بجامبسوت باللونين الأبيض والأسود، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

مي سليم:

وارتدت الفنانة مي سليم بليزر باللونين الأبيض والأسود، ونسقت أسفله تيشرت باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

بشرى:

وأطلت الفنانة بشرى بفستان جلد قصير باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.