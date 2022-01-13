«القومي للمرأة» يشيد بتقدير انتصار السيسي لدور المرأة في بناء المجتمعات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أصدر المجلس القومي للمرأة، بيانا إعلاميا لتوجيه الشكر للسيدة انتصار السيسي، قرينة السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، لتقديرها لدور المرأة في بناء المجتمع، وجاء في البيان: «يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التحية والتقدير للسيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، لتقديرها للدور الهام والملهم الذى تقوم به المرأة فى بناء المجتمعات، والدور العظيم لنساء مصر فى بناء الوطن وحمايته، وذلك خلال لقاء سيادتها اليوم بمجموعة من السيدات والفتيات الملهمات ضمن فعاليات منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة».

مايا مرسي تشعر بالفخر بكلمات انتصار السيسي

وعبرت الدكتورة مايا مرسي، عن بالغ فخرها وسعادتها بكلمات السيدة الأولى انتصار السيسي الداعمة للمرأة المصرية، ولاهتمامها بلقاء عدة نماذج لسيدات ملهمات والاستماع إليهن، قائلة: «إن هذا اللقاء يؤكد ما يحظى به ملف المرأة من اهتمام قوي ومباشر من القيادة السياسية المصرية المتمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي.. وأن النجاح المشهود له فى ملف تمكين المرأة المصرية لم يكن ليتحقق دون هذا الدعم والمساندة فكل الشكر والتقدير والاحترام».

وأكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن منتدى شباب العالم يعد منصة عالمية هامة تجمع الشباب والشابات من مختلف دول العالم مع نخبة من صناع القرار والخبراء والمتخصصين والشخصيات الملهمة حول العالم، مما يعد فرصة عظيمة للإطلاع على الثقافات والحضارات المختلفة، والتعرف على التجارب المتنوعة فى القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، وفتح الأفاق لتبادل الخبرات وثقل المهارات فى مختلف المجالات.

وأشارت رئيسة القومي للمرأة، إلى أن هذا يساهم بلا شك فى خلق جيل جديد واعى واعد منفتح على العالم بثقافاته المتنوعة، مدركا قيمة التنوع والاختلاف واحترام وتقبل الآخر.