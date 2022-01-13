حيل الشباب لإنهاء العلاقة قبل «تدبيسة الزواج»: أنتِ تستاهلي حد أحسن مني

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

اعتذارات الكثير من الشباب للفتيات لإنهاء العلاقة التي تربطهما قبل الزواج لا تنتهي، والغريب في الأمر أن العبارات التي يرددها الرجال عادة ما تكون متشابهة، لدرجة أن الفتيات أصبحن يتداولنها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدا في «جروبات البنات» كنوع من المزاح.

وترصد «هن» فيما يلي أبرز عبارات الشباب المتشابهة، من خلال التواصل مع عدد من الفتيات للحديث عن ماذا قال لها خطيبها أو الشخص الذي كان يريد الارتباط بها لإنهاء العلاقة بينهما.

عبارات الشباب لإنهاء العلاقة

- «أنت تستاهلي حد أحسن مني»، كانت هذه من أكثر العبارات التي يقولها الشباب لإنهاء العلاقة، وربما الجميع.

- «أنا مش عايز أظلمك معايا»، يقولها معظم الشباب حتى يخرج بشكل لائق، وللتأكيد على أن المشكلة ليست فيها ولكن فيه.

- «أنا لسه ورايا جيش»، أسهل عبارة للتخلص من العلاقة، يقولها الشباب على أساس أنه سيقضي فترة خدمة طويلة، وبالتالي سيكون من الصعب على الفتاة انتظاره.

- «المشكلة فيا أنا مش فيكي، أنت ألف حد يتمناكي»، من العبارات الشائعة أيضا، حتى يجعلها تعتقد أنها أفضل منه، وأنه يتمنى لها الأفضل.

- «أنا حاسس إني معمولي عمل»، من أحدث العبارات هذه الأيام ولكنها أصبحت تتردد حاليا، كأنه متقلب الآراء وأنه يشعر بعدم استقرار ولا يعلم إذا كان يحبها أم لا.

- «بصرف على إخواتي البنات»، عبارة يستغلها الشباب إذ يدعي أن والده متوفي، وأنه هو من يتحمل مسؤولية أشقائه، وأنه لا يستطيع تكوين عش الزوجية حاليا.

- «عايز أكون نفسي»، من العبارات التي تتردد كثيرًا أيضا، وأنه ليس لديه الإمكانيات للزواج.

- «أنا عايزك بس متردد»، وهي عبارة يقولها ليجعل من أمامه تتركه بكل سهولة بدون مشاكل لأنها لن تتقبل على كرامتها ذلك.

- «أمي مش موافقة»، من العبارات التي أصبحت تتردد هذه الأيام للخروج من العلاقة حتى وإذا كانت حقيقية.