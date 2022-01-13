انهيار وبكاء والدة «مهندس الدقهلية»: نفسي أسال صاحبه.. ليه عمل كده؟ (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

انهيار تام وحالة من البكاء الهستيري أصابت والدة المهندس أحمد عاطف خلال استماعها لجلسة دفاع ابنها في محاكمة صديقه المتهم بقتل ابنها، مطالبة بحق ابنها والقصاص من قاتله.

كلمات مؤثرة لـ والدة مهندس الدقهلية خلال محاكمة صديقه

ورصدت كاميرا «الوطن» حالة الأم التي كانت تستمع إلى المحاكمة، «أحمد ابني اتظلم في الدنيا يا رب رجعلي مظلمة أحمد، نفسي أشوف صاحبه أسأله عملت كدة ليه في ابني قتلته ليه ظلمته ليه؟ كان بيدور على احمد معايا ويعيط عليه وهو اللي قاتله اه يا قلبي».

لم تتخيل والدة «أحمد» أن تعيش وهي ويتوفى ابنها، لتدخل في نوبة من البكاء وظلت تردد «مكنتش مستعدة أعيش من غيره، فوضت أمري لله إن الله بصير بالعباد».

وروت مواقف كثيرة جمعتها به، فقد كان بارا بها وبأسرته كلها، «ميرضاش أركب مواصلات عايز يجيب عربية يوصلني بيها، يجيلي البيت يسيب موبايله عمره ما يسيبني عشان أي حاجة ويقول لبنته تقعد معايا متمسكش الموبايل»، فكل ما تريده الأم الملكومة هو القصاص من قاتل ابنها مهندس الدقهلية أحمد عاطف، «يا رب الموتة صعبة عليا أوي بس أنت ليك حكمة، الحمدلله على كل حاجة».

تفاصيل وفاة المهندس أحمد عاطف

جدير بالذكر أن الجهات القضائية أثبتت وفاة الشاب أحمد عاطف والمعروف إعلاميا بـ«مهندس الدقهلية» على يد صديقه الذي دفعه من أعلى كوبري المنصورة في مياه النيل بسبب خلافات مادية بينهما.

وأكدت التحريات أن صديق أحمد عاطف حاول التهرب من سداد 80 ألف جنيه كان اقترضها من المجني عليه، بسبب تكرار طلب الأخير لأمواله، فقرر أن يقتله بأن استدعاه في يوم الجريمة للقائه ومن ثم تخلص منه، وتظاهر بالبحث عنه جثته مع أسرته، حتى كشفت الأجهزة الأمنية حقيقته.