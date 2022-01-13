تطور في تعرض آلاء عبدالعزيز للابتزاز: الموضوع بيكبر.. وصوري على موقع إباحي (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

إغلاق الهاتف المحمول والتخلص من الشريحة القديمة كان هو الحل الذي قدمه محامي المذيعة والإعلامية آلاء عبدالعزيز لها، للتخلص من الابتزاز الإلكتروني والتشهير بها على مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت، إلا أن «آلاء» رفضت ذلك الحل وقررت ألا تدفن رأسها في الرمال، وخرجت في فيديو «لايف»، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تروي فيه ما تعرضت له، وتمسكها بحقها.

تطورات قضية آلاء عبدالعزيز

بعد أن حررت الإعلامية بقناة «الحدث اليوم»، محضرا لدى مباحث الإنترنت بتعرضها للابتزاز، اكتشفت «آلاء» مزيدا من التشهير بها في حساب مزيف على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، أنشأه شخص للنيل منها حيث وضع صورتها عليه وأرفقه برابط لموقع إباحي بصورتها ورقمها الشخصي، إذ اكتشفت «آلاء» ما تتعرض له بالمصادفة.

«آلاء» قالت لها إن شخصا لا تعرفه أرسل لها على «واتسآب»، يحذرها من نشر رقمها وصورها على موقع إباحي عن طريق «إنستجرام»، قائلة: «الشخص ده حذرني من أن القصة ديه وراه حاجة لأن مش طبيعي اسمي الحقيقي وصورتي على موقع إباحي، وأن الشخص ده أكيد يعرفني كويس».

وفي السياق ذاته، قالت آلاء عبدالعزيز في تصريحات خاصة لـ«هن»: «الموضوع بيكبر للأسف مكنتش اعرف أن في أكونت في إنستجرام وعامل متابعة لناس كتير، وبيبعت موقع إباحي باسمي وصورتي».

تفاصيل تعرض آلاء عبدالعزيز للابتزاز الإلكتروني

وروت آلاء عبدالعزيز في فيديو «لايف» عبر «الوطن»، تفاصيل تعرضها للابتزاز من قبل شخص، وضع صورها الشخصية على موقع إباحي، وذلك بعدما خلعت زوجها الذي ظل يهددها طوال الوقت ولم «يسرحها بمعروف»: «مكنتش متخيلة أن التهديد ده هيكون بجد وقلت كلام وخلاص، بس نزل صورتي على موقع إباحي وكمان حط رقمي عليه، وبقى بيجيلي تليفوات غريبة ورسايل غريبة بليل».

تقول «آلاء» إنها تتعرض للابتزاز منذ نحو 10 أيام، وهو ما عرضها للكثير من المضايقات ما دفعها لتحرير محضر، «مش هسكت ومش هسيب حقي عشان البنات اللي بتتعرض للابتزاز ومش بتقدر تتكلم وتقول ومعندهمش الشجاعة بقولهم متخافوش».