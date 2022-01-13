الامارات | مأكولات تخفض الكوليسترول الضار 30% في أربعة أسابيع

شكرا لقرائتكم خبر عن مأكولات تخفض الكوليسترول الضار 30% في أربعة أسابيع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هل تم تشخيص إصابتك بارتفاع الكوليسترول؟ يجب أن تكون على اطلاع بمجموعة من المخاطر المهددة للحياة المرتبطة بالكوليسترول «الضار»، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية. هناك

أثبت نظام غذائي بسيط أثبت فعاليته في منع مضاعفات مخاطر الكوليسترول الضار، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ونقل موقع «اكسبريس» عن لجنة من الخبراء الطبيين تأكيدهم أن «مستوى الكوليسترول في الدم المثالي» يجب أن يكون في حدود 150 ملليغرام لكل ديسيلتر، ويؤثر النظام الغذائي بشكل كبير فإذا كنت تتناول الكثير من الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة - اللحوم ومنتجات الألبان والبيض - فهذا يؤدي إلى زيادة مستويات الكوليسترول في الدم.

ويصر الخبراء على أن «المنتجات النباتية لها تأثير معاكس». تحتوي على نسبة منخفضة جدًا من الدهون المشبعة ولا تحتوي على كولسترول«، حسب»إكسبرس«.

ويعد النظام الغذائي النباتي الغني بالألياف القابلة للذوبان أحد أفضل الطرق لخفض مستويات الكوليسترول في الدم. وأوضح الخبراء أن الألياف القابلة للذوبان تبطئ من امتصاص الكوليسترول وتقلل من كمية الكوليسترول التي ينتجها الكبد. يعد الشوفان والشعير والبقوليات وبعض الفواكه والخضروات مصادر رائعة للألياف القابلة للذوبان.

وأظهرت نتائج التحليل أن اتباع نظام غذائي نباتي قليل الدسم»يساعد عادة في خفض مستويات الكوليسترول بنسبة 15-30%«. وجد خبراء من جامعة تورنتو أن إضافة»أطعمة خاصة لخفض الكوليسترول«إلى النظام الغذائي يمكن أن تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول»الضار" بنسبة تصل إلى 30% في أربعة أسابيع فقط.

مواد غذائية تخفض الكوليسترول

⦁ الشوفان، الشعير، البقوليات.

⦁ بروتين الصويا

⦁ المكسرات

⦁ جنين القمح، نخالة القمح، اللوز، براعم بروكسل.

إضافة إلى النظام الغذائي، تساعد التمارين الرياضية أيضًا على خفض مستويات الكوليسترول، وفقًا لخدمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة. ممارسة الرياضة بانتظام هي واحدة من أفضل الطرق لخفض مستويات الكوليسترول في الدم.

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