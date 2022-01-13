برج الميزان.. كيف ستكون حياتك العاطفية في 2022؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يرغب الكثيرين معرفة تنبؤات الفلك وتوقعات الأبراج عن حظ كل برج خصوصا على الصعيد العاطفي في العام الجديد، وفي التقرير التالي نستعرض لكم توقعات الحياة العاطفية لبرج الميزان للعام الجديد، وفقا لموقع "timesofindia".

مواليد برج الميزان العازبين والمتزوجين في هذا العام تكون حالتهم العاطفية غير متزنة، ما يعني أن الشخص الذي ستنجذبين إليه لديه أطفال وبسبب الأطفال قد لا تتمكنين من الدخول في علاقة معه.

وإذا كنت في زواج لم تكن فيه سعيدًا، فيكون الأطفال أحد الأسباب الرئيسية التي تمنعك من الانفصال عن شريكك.

وفي هذا العام، ستكون أنت وشريكك، أكثر تركيزًا على أطفالك وسوف تكون مهتمًا بتعليمهم أو أنشطتهم الترفيهية بشكل عام، وستكون طاقة العلاقة أكثر تجاه المصلحة المشتركة بينكما وهم الأطفال.

وبالنسبة للعازبين، تظهر لهم إحدى الذكريات السيئة التي مروا بها العام الماضي في موقف معين أو في العلاقة الجديدة الذي سيدخلون بها قريبا، ولكن سيبدأ شريكك في إظهار نفس النوع من السلوك الذي لم تحبه كثيرًا في شريكك الماضي، ويتسبب ذلك في تدمير علاقتك الحالية مع الشخص المعجب به.