حكم صلاة المرأة مكشوفة القدمين.. الإفتاء توضح

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

«حكم صلاة المرأة مكشوفة القدمين؟».. سؤال يتردد كثيرا كل فترة، ويثير حيرة وضجة كبيرة بين الناس، هناك من يقول إنه لا يجوز ذلك، وآخرون يرون عكس ذلك، ولكن في هذه الأمور دائما ما تحسم دار الإفتاء المصرية الأمر.

وجاء هذا السؤال وهو «ما حكم صلاة المرأة وقدميها مكشوفة؟»، على الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، وحملت الفتوى رقم 13313.

حكم صلاة المرأة مكشوفة القدمين

وردت دار الإفتاء المصرية على حكم صلاة المرأة وقدميها مكشوفتين بأنه لا حرج في كشف المرأة قدميها في الصلاة، فقد ورد عن الإمام أبي حنيفة القول بجواز إظهار المرأة قدميها، لأنه سبحانه وتعالى نهى عن إبداء الزينة واستثنى ما ظهر منها، والقدمان ظاهرتان.

وأضافت دار الإفتاء المصرية على موقعها الرسمي بأن يقول العلامة السرخسي في «المبسوط» (10/ 153): «وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة، أنه يباح النظر إلى قدمها أيضًا، وهكذا ذكر الطحطاوي، لأنها كما تبتلى بإبداء وجهها في المعاملة مع الرجال، وبإبداء كفها في الأخذ والإعطاء، تبتلى بإبداء قدميها إذا مشت حافية أو متنعلة، وربما لا تجد الخف في كل وقت»، والله سبحانه وتعالى أعلم.

صلاة المرأة مع كشف ساقها

وفي سؤال آخر ورد أيضًا على موقع دار الإفتاء المصرية الرسمي عن صلاة المرأة مع كشف ساقها، إذ جاء السؤال كذلك «إذا نوت السيدة الصلاة، وكانت لا تلبس شرابًا، وكان فستانها بعد الركبة بقليل، فهل تجوز لها هذه الصلاة أم تكون باطلة؟».

جاء الرد من فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم، على هذا السؤال بأنه لا يجوز صلاة المرأة مع كشف ساقها، لأن ساق المرأة من العورة، وستر العورة شرط في الصلاة، فكشفه أو كشف مقدار ربعه مفسدٌ للصلاة ومانعٌ من صحتها، والله سبحانه وتعالى أعلم.