الامارات | 7 سنوات سجن لصيني أحرق تمديدات الإنترنت بسبب... بطء الشبكة

شكرا لقرائتكم خبر عن 7 سنوات سجن لصيني أحرق تمديدات الإنترنت بسبب... بطء الشبكة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حُكم على رجل في الصين بالسجن سبع سنوات لتدميره محوّلا للإنترنت على الطريق العام بحجة البطء في سرعة الاتصال بالشبكة.

وأظهرت وثيقة نشرها أخيرا موقع محكمة مدينة سينشي بمنطقة غوانغشي في جنوب الصين أن الرجل المدعو لان أضرم النار في علبة للأسلاك بعيد خروجه مستاءً من مقهى للإنترنت في المدينة بسبب بطء الشبكة.

وأدت خطوته هذه إلى قطع الإنترنت عن حوالي أربعة آلاف أسرة وعن مستشفى عام لفترة تراوح بين 24 ساعة و48، مع أضرار بلغت قيمتها 20 ألف يوان (3145 دولارا).

وتمكنت السلطات من تحديد هوية المشتبه به من خلال ضبط أداة الجريمة وهي ولاعة.

وأثارت القضية اهتمام مستخدمي الإنترنت في الساعات الأخيرة، إذ وصف أحدهم المنفّذ بأنه «طفل كبير».



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