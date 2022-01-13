ما هو التهاب المفاصل الصدفي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

قالت الجمعية الألمانية لطب وجراحة العظام إن التهاب المفاصل الصدفي "Psoriatic arthritis" هو التهاب يُصيب المفاصل لدى مرضى الصدفية.

وأوضحت الجمعية أن أعراض التهاب المفاصل الصدفي تتمثل في آلام أو تورم أو تيبس في مفصل أو أكثر، مع احمرار المفاصل وسخونتها، إلى جانب مواضع احمرار مرتفعة عن بقية الجلد لها حدود واضحة عن الجلد السليم وحولها سطح أبيض اللون وتعلوها قشرة بيضاء فضية وتتقشر باستمرار، مع الشعور بالألم والحكة في هذه الأماكن.

وأشارت الجمعية إلى أن التهاب المفاصل الصدفي قد تترتب عليه عواقب وخيمة تتمثل في حدوث التهاب في أماكن التقاء الأوتار والعظام وتضرر أحد صمامات القلب والتهاب في العين وتليف في الجزء العلوي من الرئتين.

ويتم علاج التهاب المفاصل الصدفي بواسطة مضادات الالتهاب غير الستيرويدية ومضادات الروماتويد. وفي الحالات الشديدة يمكن اللجوء إلى جراحة استبدال المفصل بمفصل اصطناعي.