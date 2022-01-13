6 نصائح ضعيها في الاعتبار عند شراء الملابس.. «اوعي تغريكي التخفيضات»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يضطر الكثيرون لشراء ملابس لا تناسب شخصياتهم للاستفادة من التخفيضات في الأسعار التي تعلن عنها المحال، لذلك تقدم لك «هن» بعض النصائح حول كيفية شراء الملابس بشكل صحيح وفق موقع tipmansion.

أهم النصائح لشراء الملابس بشكل صحيح

اشتري اللي بتحبيه

أعتقد أننا لدينا جميعا ملابس في خزاناتنا لم نرتديها أبدا، فعندما لا نشعر بالراحة اتجاهها نلجأ إلى شراء أشياء أخرى، فمن أهم النصائح للحصول على ملابس مناسبة تجربة ارتدائها قبل شرائها، حتى تتأكدين مما إذا كان يناسبك حقًا أم لا.

الجودة العالية شرط أساسي

المنتجات الرخيصة ذات الجودة غير الجيدة لن تستفيدي منها لفترة طويلة، فممكن أن تنكمش أو تتشوه أو تفقد لونها بسرعة، لذلك في بعض الأحيان يجب عليك الاستثمار أكثر قليلا في بعض القطع إذا كنت ترغبن في الحصول على شيء تستفيدي منه لمدة طويلة.

اشتري ما تحتاجي إليه فقط

يحرص الكثير من الناس على شراء الملابس في التخفيضات فقط، ففي أغلب الأوقات يذهلنا انخفاض الأسعار التي تبدو غير منطقية، ولكن الصدمة هي إنفاق أكثر مما كان مخططا له، ما يحدث هو عندما نرى علامات التخفيضات الحمراء، تتوقف عقولنا ونشتري كل شيء للحصول على أكبر عدد ممكن من الصفقات، رغم أننا لا نحتاج حتى إلى معظم المنتجات، لذلك عليك دائما التفكير مرتين فيما إذا كنت تريدين أو تحتاجين إلى الحصول على تلك المنتجات حقا أم لا.

اشتري الأساسات فقط

ليس من الضروري أن تكوني مختلفة دائما، فالملابس غير العادية يتم ارتداؤها بشكل أقل بكثير عن غيرها، لذلك عليك شراء الأساسيات فقط وترقية ملابسك بالأكسسوارات، مثل القلائد أو الأوشحة، بذلك لن تكوني مضطرة إلى شراء ملابس جديدة طوال الوقت، لكنك ما زلتي قادرة على تغيير أسلوبك وتكوني دائما أنيقة.

اشتري ما يناسب أسلوبك

كوني وفية دائما لاسلوبك، حيث أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي ستشعرين بها بالرضا عن اطلالتك، فأحيانا عندما تذهبين للتسوق مع أصدقائك يمكن بسهولة أن تتأثري وتشتري أشياء لن تقوم بها وحدك بشرائها عادة، لذلك اشترِي ما تحبيه ويناسبك فقط، فعندما تكوني واثقة في ملابسك سوف يعجب به الجميع.