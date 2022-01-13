الامارات | فندق 5 نجوم للإبل في السعودية .. و106 دولارات تكلفة الليلة الواحدة ! فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن فندق 5 نجوم للإبل في السعودية .. و106 دولارات تكلفة الليلة الواحدة ! فيديو والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأول فندق مخصص للإبل في المملكة العربية السعودية، يشرح تفاصيل ومميزات وخدمات هذا الفندق الأول من نوعه في العالم.

وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي نشره نادي الإبل السعودي، وعلق عليه معد التقرير بالقول أن فندق"تطمن" هوالفندق الأول من نوعه في العالم، بـ 120 غرفة فندقية للإبل.

وبين الفيديو أن "الفندق من خلال غرفه الـ120، يقدم الخدمات الفندقية كافة، ويخدم فيه أكثر من 50 شخصا، ما بين خدمة الغرف والعناية والاهتمام والحماية أيضا".

ووفقا للفيديو المتداول فإن "الفندق هو الأول من نوعه على مستوى العالم الذي يقدم وجبات "لنزلائه" الإبل، ويقدم أيضا خدمات العناية بالإبل والاهتمام بها، كما يهتم بالشكل والمظهر العام لها، وحتى الحليب يقدم لها ساخنا".

وعن التكاليف وآلية الدفع، أشار التقرير إلى أنها تتم "بالليلة، وتكلف 400 ريال سعودي (نحو 106 دولارات)، ويصنف الفندق في قائمة النجوم الخمس من حيث تنظيف الغرف والتدفئة، والخروج (check out) الساعة 12 ونصف ظهرا، ما لم تجدد الإقامة" حسب "روسيا اليوم".

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