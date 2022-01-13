4 وصفات مختلفة لعمل السبيط في المنزل «أكلة الرايقين».. طاجن وسلطة وباستا

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر السبيط من أكثر الأطعمة المفضلة لدى الكثيرين، فضلا عن كونه واحدا من أنواع الأسماك التي تحتوي على قيمة غذائية كبيرة، ويحرص البعض على تناوله من فترة لأخرى، للاستفادة من العناصر الموجودة به.

ويُقدم «هُن» طرق ووصفات مختلفة لعمل السبيط في المنزل، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير طاجن السبيط بالبطاطس

سبيط

بطاطس

طماطم

بصل

ثوم

فلفل حار

بقدونس

جزر

بسلة

كمون

ليمون

زيت ذرة

2 مكعب مرقة

كرات

كرفس

طريقة تحضير طاجن السبيط بالبطاطس

- افرمي باستخدام كبة كهربائية الثوم والبصل والكرات والكرفس فرم خشن.

- ضعي قليل من الزيت في طاسة على النار، ومكعبين مرقة والخليط المجروش، واتركيه على النار حتى يحمر.

- قطعي السبيط حلقات وضيفيه إلى الخليط في الطاسة، ضعيه دون تقليبه حتى لا يخرج مائه.

- اضيفي البسلة والجزر والبقدونس المفروم إلى الخليط، وقلبيها مع ملح وفلفل وكمون.

- افرمي الطماطم وضيفيها للخليط مع عصير الليمون.

- قطعي البطاطس مكعبات صغيرة ثم اقليها نصف قليه، وضيفيها إلى الخليط في الطاسة.

- انقلي الخليط إلى طاجن فرن وادخليه فرن ساخن، حتى يكمل نضجه ثم قدميه.

مقادير باستا بالسبيط المقرمش والليمون

مكرونة سباجيتي

ملح

فلفل

كمون

6 ملعقة كبيرة زيت زيتون

نصف كيلو سبيط

4 فص ثوم

بصلة

ليمون مقطع شرائح

فلفل أحمر حار أو فلفل اخضر

دقيق ذرة

نصف كوب شبت طازج

كزبرة

ريحان أو أوراق النعناع

طريقة تحضير باستا بالسبيط المقرمش والليمون

-اسلقي المكرونة في قدر كبير من الماء المغلي المملح، حتى تصبح طرية.

- صفي المكرونة، احتفظي بكوب من مياه السلق، اتركيها جانبا.

- أضيفي نصف السبيط ثم تبليه بالملح والفلفل.

- يشوح الثوم في الزيت مع البصل، ثم يضاف الفلفل الألوان والحار.

- ثم تضاف المكرونة المسلوقة وتتبل بالملح والفلفل.

- يتبل السبيط بالثوم وعصير الليمون والملح والكمون.

- ثم يغمس في دقيق الذرة ثم يقلى في الزيت.

- ثم يقلى البقدونس بعد السبيط حتى يقرمش، ويقدم مع المكرونة.

مقادير سلطة السبيط بالفواكه والأفوكادو

أرجل سبيط

ماء

ملح

زبادى

شبت

عنب أحمر وأبيض

بذور كتان

برقوق

افوكادو

زيت زيتون

خل عنب احمر

خل عنب أبيض

طريقة تحضير سلطة السبيط بالفواكه والأفوكادو

- اسلقي أرجل السبيط بعد تقطيعها في ماء مغلي، مع عصير الملح وخل العنب الأحمر ثم صفيها.

- اخلطي العنب والبرقوق والشبت والأفوكادو بعد تقطيعهم.

- ضيفي الكالماري وخل العنب الأبيض والملح وزيت الزيتون والزبادي.

- قدمي السلاطة مزينة ببذور الكتان وفوقها القليل من زيت الزيتون.