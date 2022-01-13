4 أبراج للنساء «الغيرة بتجري في دمهم».. أشدها الجوزاء

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

الغيرة عبارة عن إحساس تشعر به الفتيات، على من تحبه، سواء كان خطيبها أو زوجها، وهناك أبراج للسيدات يكون هذا الأمر موجودا بشكل أكبر.

عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، كشفت لـ«هن»، عن أكثر الأبراج في النساء اللاتي تشعرن بغيرة، سواء «على الشخص المرتبطة به، أو من الفتيات»، كما يلي..

أكثر 4 أبراج غيرة

برجا الحمل والقوس

أوضحت خبيرة الأبراج، أن هناك برجين من الأبراج النارية، تشعر الفتيات فيههما بغيرة كبيرة، سواء على الشخص المرتبطة به، أو من فتيات أخريات، وهما الحمل والقوس: «عندهم الغيرة جدا الحمل والقوس بيغيروا من وعلى، وبنت الحمل معتدة بنفسها تغير من البنات التانية، وتقلل من قدرهم، وبرده بنت القوس».

برج الأسد

امرأة برج الأسد لديها ثقة كبيرة جدا بنفسها، وتحب أن تكون محور الاهتمام وتستحوذ عليه، ورغم أنها تشعر بالغيرة إلا أنها لا تظهر ذلك؛ لأن كبريائها لا يتحمل أن تفعل هذا الأمر.

برج الجوزاء

صاحبة برج الجوزاء تشعر فقط بالغيرة على من تحب في الارتباط العاطقي، وليس من الفتيات، وتعبر امرأة برج الجوزاء أكثر فتاة تشعر بذلك في الحب، سواء كان خطبها أو زوجها.

أكثر الأبراج انتقاما

وسبق وتحدثت عبير فؤاد عن أكثر الأبراج انتقاما، وهي السرطان والعقرب والثور والميزان.

ولفتت خبيرة الأبراج إلى أن برج السرطان هو أكثر الأشخاص انتقاما بشكل إجرامي، و«العقرب» يحتل الرقم الثاني في ذلك.

وأشارت إلى أن نساء برج الثور هم الأكثر انتقاما من الرجل، خاصة في العلاقات العاطفية، أما أصحاب «الميزان» ينتقمون عندما يشعرون بعدم العدل.