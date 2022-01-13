5 أطعمة احرص على تناولها في الشتاء.. «هتخس وهتقوي مناعتك»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يبحث الكثيرون في فصل الشتاء عن أطعمة تكون قيمتها الغذائية عالية، وسعراتها الحرارية قليلة، وفي الوقت ذاته مشبعة.

الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية، كشفت لـ«هن» عن الأطعمة التي يمكن تناولها في فصل الشتاء، وتحتوي على قيمة غذائية عالية وسعرات حرارية قليلة، وأيضا مشبعة، كما يلي..

أطعمة يمكن تناولها في فصل الشتاء

البليلة

يمكن تناول البليلة من خلال وضع 3 ملاعق كبار على كوب حليب وملعقة عسل نحل، على الفطار والعشاء.

حمص الشام

كوب حمص الشام لا تتعدى سعراته الـ150، على أن يكون 4 ملاعق من حمص الشام وباقي الكوب مياه بها شطة وكمون وليمون؛ إذ أنه غني بفيتامين سي، ويزيد الحرق.

الكاكو

يمكن عمل كوب كاكو منخفض السعرات، من خلال كوب اللبن خالي الدسم، وملعقة صغيرة من الكاكو الخام، ومحلي بالسكر.

العدس

حساء العدس منخفض السعرات الحرارية من خلال شرب «مج» يكون أقل من 150 سعرا حراريا، وعن الطريقة ربع كيلو عدس يسلق مع 7 أكواب من المياه، مع بصل وثوم وجزر وملح وفلفل وكوسة، وبعد السلق يضرب جيدا في الخلاط، ثم يغلى مع مكعب زبدة صغيرة جدا، وتناول «مج» واحد يكون كاف ومشبع جدا، ويقوي المناعة في الشتاء.

حساء الخضار

نصحت خبيرة التغذية، المواطنين الذين لديهم مشكلات من البقوليات، أو الذين يعانون من مشكلات بالقولون، بتناول حساء الخضار الغني بالألياف، والتركيز على شوربة الشوفان، البروكلي، الكرنب، الطماطم، كونها ذات سعرات حرارية منخفضة، ولا تسبب عسر هضم.

ولفتت مروة شعير إلى أن فصل الشتاء يعد متنوعا في الخضروات: «القرع العسلي والبرتقال والبطاطا الحمراء والجزر من الأنواع البرتقالية اللون، التي تحتوي على البيتاكروتين الذي يتحول لفيتامين (أ) الهام لصحة النظر والجلد، ولتقوية المناعة ووظائف الرئة».

وأوضحت أن هناك خضروات من التراث لا يهتم بها الكثيرون، ونصحت الناس بتناولها مثل «الخبازة»؛ لأنها عالية القيمة جدا، وكذلك البسلة الغنية بالفيتوستروجين الهام للسيدات، خاصة بعد انقطاع الطمث، كما أن القلقاس يحتوي على بعض المواد الهامة للمفاصل، لكن يجب عدم الإكثار منه؛ لأنه من الخضروات النشوية، والفاصوليا، والكوسة، ويمكن التنوع في طبق السلطة المتعدد الألوان، وتناول البطاطا.