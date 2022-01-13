الامارات | «كيوبس» يكتشف كوكباً على شكل كرة ركبي

شكرا لقرائتكم خبر عن «كيوبس» يكتشف كوكباً على شكل كرة ركبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أتاح التلسكوب الفضائي الأوروبي «كيوبس» المخصص لمراقبة الكواكب الخارجية الكشف للمرة الأولى عن كوكب ذي شكل مشوّه يشبه كرة الركبي، بفعل تأثير الجذب الذي يتعرض له بسبب نجمه. ويقع الكوكب النادر المسمى «WASP-103b» ضمن كوكبة هرقل، على مسافة متواضعة جداً تبلغ نحو 1800 سنة ضوئية من المجموعة الشمسية. وكان فريق علماء الفلك في جامعة بورتو بقيادة عالمة الفيزياء الفلكية البرتغالية سوزانا باروس، يبحث عن عينة مشوهة للغاية بسبب قربها من نجمها، على ما أوضح جاك لاسكار الذي شارك في إعداد الدراسة المنشورة أمس في مجلة «إسترونومي آند أستروفيزيكس».

وأضاف عالم الفيزياء الفلكية في مرصد «باريس - بي إس إل»، أن الهدف كان «معرفة ما إذا كان في الإمكان اكتشاف شكل كوكب من خلال مراقبة منحنى عبوره»، أي التباين الذي ينتجه الكوكب في ضوء النجم عند مروره أمامه. وشرح أن الفكرة هي أن «منحنى العبور لا يكون نفسه إذا كان كوكب مثل كرة ركبي أو كرة قدم يمر أمام النجم».

ويُرجّح أن يكون سبب التشوه الكبير للكوكب قُربه كثيراً من نجمه وتأثره بشكل أكبر بالجذب الذي تُطلق عليه تسمية قوة المد والجزر. وهذه القوة هي نفسها التي يؤثر بها القمر، والشمس بدرجة أقل، على كوكب الأرض، ومن هنا ينبع التشبيه الشهير لشكلها بـ«البطاطا».

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